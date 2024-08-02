Пункт пропуску Дорогуськ ремонтуватимуть до листопада — рух ускладнений

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

Польські прикордонники повідомили про запланований ремонт у пункті пропуску "Дорогуськ", з українського боку це КПП "Ягодин". Роботи розпочнуться у понеділок, 5 серпня.

Про це пише RMF24.

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Зазначається, що у пункті пропуску ремонтуватимуть дорожнє покриття.

"Водії вантажівок повинні враховувати перебої в русі та подовжений час очікування на в’їзд до Польщі", — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що орієнтовний термін завершення ремонту – 14 листопада цього року.

"Перевізники, за можливості, мають обрати до того часу інші пункти пропуску", — додають польські прикордонники.

Наголошується, що роботи та пов’язані з ними перебої розпочнуться у понеділок, 5 серпня.