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В окрестностях Белгородской области уничтожены системы наблюдения — добровольцы показали видео

19 марта 2024 17:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
В окрестностях Белгородской области уничтожены системы наблюдения — добровольцы показали видео
Дрон на подлете к башне. Фото: скриншот с видео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Российские добровольческие группировки около недели совершают рейды на территории приграничных областей РФ. В частности, легион "Свобода России" уничтожил приоритетные цели в Белгородской области.

Соответствующее видео представители легиона обнародовали в Telegram в понедельник, 19 марта.

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Рейд легиона "Свобода России" в Белгородской области

"Российские освободительные силы уничтожают приоритетные цели в окрестностях Журавлевки одну за другой", — говорится в сообщении.

Так, бойцы добровольческих группировок регулярно оставляют российские войска без систем наблюдения и средств связи на поле боя.

На видео видно, как беспилотник подлетает к башне связи и подрывает ее. Также в легионе показали уничтожении техники российских войск.

Напомним, российские добровольцы наносят удары по военной технике оккупантов в Белгородской области. Так, они показали, как подбили танк российской армии в поселке Козинка.

Также мы писали, что рейды легиона "Свобода России" и Сибирского батальона изрядно испортили планы Путина накануне выборов. Российские военные на фронте сейчас думают, за кого им воевать.

А глава Кремля Владимир Путин призвал спецслужбы России не забывать о предателях, вступивших в украинские диверсионно-разведывательные группы. Он пообещал наказание для них.

российские войска
оккупанты
Белгородская область
Легіон "Свобода Росії"

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