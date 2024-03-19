На околицях Бєлгородської області знищено системи спостереження — добровольці показали відео

Дрон на підльоті до вежі. Фото: скриншот з відео

Російські добровольчі угруповання близько тижня здійснюють рейди на території прикордонних областей РФ. Зокрема, легіон "Свобода Росії" знищив пріоритетні цілі у Бєлгородській області.

Відповідне відео представники легіону оприлюднили в Telegram у понеділок, 19 березня.

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Рейд легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області

"Російські визвольні сили знищують пріоритетні цілі на околицях Журавлівки одну за одною", — йдеться у повідомленні.

Так, бійці добровольчих угруповань регулярно залишають російські війська без систем спостереження та засобів зв'язку на полі бою.

На відео видно, як безпілотник підлітає до вежі зв'язку та підриває її. Також в легіоні показали кадри знищення техніки російських військових.

Нагадаємо, російські добровольці завдають ударів по військовій техніці окупантів у Бєлгородській області. Так, вони показали, як підбили танк російської армії у селищі Козинка.

Також ми писали, що рейди легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону неабияк зіпсували плани Путіна напередодні виборів. Російські військові на фронті зараз думають, за кого їм воювати.

А голова Кремля Володимир Путін закликав спецслужби Росії не забувати про "зрадників", які вступили в українські диверсійно-розвідувальні групи. Він пообіцяв покарання для них.