Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow На околицях Бєлгородської області знищено системи спостереження — добровольці показали відео arrow

На околицях Бєлгородської області знищено системи спостереження — добровольці показали відео

19 березня 2024 17:35
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
На околицях Бєлгородської області знищено системи спостереження — добровольці показали відео
Дрон на підльоті до вежі. Фото: скриншот з відео
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські добровольчі угруповання близько тижня здійснюють рейди на території прикордонних областей РФ. Зокрема, легіон "Свобода Росії" знищив пріоритетні цілі у Бєлгородській області.

Відповідне відео представники легіону оприлюднили в Telegram у понеділок, 19 березня.

Читайте також:

 

Рейд легіону "Свобода Росії" у Бєлгородській області

"Російські визвольні сили знищують пріоритетні цілі на околицях Журавлівки одну за одною", — йдеться у повідомленні.

Так, бійці добровольчих угруповань регулярно залишають російські війська без систем спостереження та засобів зв'язку на полі бою.

На відео видно, як безпілотник підлітає до вежі зв'язку та підриває її. Також в легіоні показали кадри знищення техніки російських військових.

Нагадаємо, російські добровольці завдають ударів по військовій техніці окупантів у Бєлгородській області. Так, вони показали, як підбили танк російської армії у селищі Козинка.

Також ми писали, що рейди легіону "Свобода Росії" та Сибірського батальйону неабияк зіпсували плани Путіна напередодні виборів. Російські військові на фронті зараз думають, за кого їм воювати.

А голова Кремля Володимир Путін закликав спецслужби Росії не забувати про "зрадників", які вступили в українські диверсійно-розвідувальні групи. Він пообіцяв покарання для них.

російські війська
окупанти
Бєлгородська область
Легіон "Свобода Росії"

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство