В Германии на фестивале загорелось смотровое колесо — есть пострадавшие

На музыкальном фестивале в Германии вспыхнуло колесо обозрения — есть пострадавшие
В немецком Лейпциге на музыкальном фестивале Highfield вблизи озера Штормталер загорелось колесо обозрения. В результате пожара пострадало около тридцати человек.
Об этом сообщает таблоид Bild в субботу, 17 августа.
В Германии вспыхнуло смотровое колесо
По словам пресс-секретаря полицейского управления Лейпцига Йозефин Задеры, в результате инцидента незначительные травмы получили более 30 человек, среди которых четверо полицейских.
В немецком Красном Кресте заявили, что два человека получили тяжелые ранения. В результате пожара полностью сгорели две гондолы. Спасателям оперативно удалось снять людей с колеса, большинство из них пострадали из-за угарного газа.
Сам фестиваль после короткого перерыва продолжился.
Фестиваль Highfield — что известно
Отметим, что музыкальный рок-фестиваль Highfield проходит на озере Штормталер с 2009 года по настоящее время. До этого его проводили на водохранилище Хоэнфельден рядом с немецким Эрфуртом. По информации от организаторов, в этом году фестиваль может посетить около 30 000 человек.
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