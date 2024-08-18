В Германии на фестивале загорелось смотровое колесо — есть пострадавшие

Пожар на колесе обзора в Лейпциге. Фото: pm-gruppe/dpa

В немецком Лейпциге на музыкальном фестивале Highfield вблизи озера Штормталер загорелось колесо обозрения. В результате пожара пострадало около тридцати человек.

Об этом сообщает таблоид Bild в субботу, 17 августа.

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По словам пресс-секретаря полицейского управления Лейпцига Йозефин Задеры, в результате инцидента незначительные травмы получили более 30 человек, среди которых четверо полицейских.

Пожар на колесе обзора. Источник: Rico THUMSER / foto-leipzig.de

В немецком Красном Кресте заявили, что два человека получили тяжелые ранения. В результате пожара полностью сгорели две гондолы. Спасателям оперативно удалось снять людей с колеса, большинство из них пострадали из-за угарного газа.

Сам фестиваль после короткого перерыва продолжился.

Фестиваль Highfield — что известно

Фестиваль Highfield в Лейпциге. Источник: Sebastian Willnow/dpa

Отметим, что музыкальный рок-фестиваль Highfield проходит на озере Штормталер с 2009 года по настоящее время. До этого его проводили на водохранилище Хоэнфельден рядом с немецким Эрфуртом. По информации от организаторов, в этом году фестиваль может посетить около 30 000 человек.