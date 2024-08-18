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На музичному фестивалі у Німеччині спалахнуло оглядове колесо — є постраждалі

18 серпня 2024 09:38
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор
У Німеччині на фестивалі загорілося оглядове колесо — є постраждалі
Пожежа на колесі огляду у Лейпцигу. Фото: pm-gruppe/dpa
Ілля Рябінін - редактор
Ілля Рябінін
редактор

У німецькому Лейпцигу на музичному фестивалі Highfield поблизу озера Штормталер загорілося оглядове колесо. Внаслідок пожежі постраждало близько тридцяти людей.

Про це інформує таблоїд Bild у суботу, 17 серпня.

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У Німеччині спалахнуло оглядове колесо

За словами речниці поліцейського управління Лейпцигу Йозефін Задер, внаслідок інциденту незначні травми отримали понад 30 людей, серед яких четверо поліцейських. 

пожежа нічмеччина
Пожежа на колесі огляді. Джерело: Rico THUMSER / foto-leipzig.de

Водночас у Німецькому Червоному Хресті заявили, що дві особи отримали тяжкі поранення. Загалом повністю згоріли дві гондоли. Рятувальникам оперативно вдалося зняти людей з колеса, більшість з них постраждали через чадний газ. 

Сам фестиваль після короткої перерви продовжили.

Фестиваль Highfield — що відомо

фестиваль highfield німеччина
Фестиваль Highfield у Лейпцигу. Джерело: Sebastian Willnow/dpa

Зазначимо, що музичний рок-фестиваль Highfield відбувається на озері Штормталер з 2009 року по сьогодення. До цього його проводили на водосховищі Хоенфельден поряд з німецьким Ерфуртом. За інформацією від організаторів, цьогоріч фестиваль можуть відвідати близько 30 000 осіб.

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