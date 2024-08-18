У Німеччині на фестивалі загорілося оглядове колесо — є постраждалі

На музичному фестивалі у Німеччині спалахнуло оглядове колесо — є постраждалі
У німецькому Лейпцигу на музичному фестивалі Highfield поблизу озера Штормталер загорілося оглядове колесо. Внаслідок пожежі постраждало близько тридцяти людей.
Про це інформує таблоїд Bild у суботу, 17 серпня.
У Німеччині спалахнуло оглядове колесо
За словами речниці поліцейського управління Лейпцигу Йозефін Задер, внаслідок інциденту незначні травми отримали понад 30 людей, серед яких четверо поліцейських.
Водночас у Німецькому Червоному Хресті заявили, що дві особи отримали тяжкі поранення. Загалом повністю згоріли дві гондоли. Рятувальникам оперативно вдалося зняти людей з колеса, більшість з них постраждали через чадний газ.
Сам фестиваль після короткої перерви продовжили.
Фестиваль Highfield — що відомо
Зазначимо, що музичний рок-фестиваль Highfield відбувається на озері Штормталер з 2009 року по сьогодення. До цього його проводили на водосховищі Хоенфельден поряд з німецьким Ерфуртом. За інформацією від організаторів, цьогоріч фестиваль можуть відвідати близько 30 000 осіб.
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