Беспилотники атаковали Москву 10 сентября - какие последствия прилетов

Разрушенный дом в Московской области. Фото: соцсети

В Москве сразу в нескольких районах зафиксировали мощные взрывы из-за налета беспилотников. Некоторые из них были сбиты в районе аэропорта Жуковский, там заметили задымление, в соцсетях начали появляться фото и видео с поврежденными жилыми домами.

Об этом стало известно из соцсетей.

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Взрывы в Москве 10 сентября

В Москве 10 сентября в Раменском районе в результате атаки БпЛА зафиксировали разрушение в многоквартирных домах. В трех зданиях произошел пожар, который уже потушен. Российские СМИ утверждают, что в этом районе были ликвидированы 14 беспилотников.

Впоследствии сообщили, что в Раменском есть трое травмированных и одна погибшая.

Разрушенный дом в Москве. Фото: соцсети

Пожар в доме в Москве. Фото: соцсети

Выбитые окна в доме после атаки БпЛА. Фото: соцсети

Беспилотники над Москвой заметили в округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна.

Также в Москве часть обломков беспилотников упала на Каширскую трассу, идущую в сторону столицы. В результате по шоссе перекрыли проезд авто.

Атака на аэропорт в Москве 10 сентября

В соцсетях появилось видео с пожаром в аэропорту в Московской области. Речь идет об аэропорте Жуковский, который приостановил свою работу в результате атаки. Российские СМИ утверждают, что туда упали обломки беспилотников. В результате взрывов в другом аэропорту, Внуково, также приостановили прием и взлет самолетов.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Кроме того, беспилотники заметили и в поселке Коломна и Кашира. Там также раздались мощные взрывы.