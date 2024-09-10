Безпілотники атакували Москву 10 вересня — які наслідки прильотів

На Москву налетів "рій" БпЛА — які наслідки та що відомо про руйнування
У Москві одразу в кількох районах зафіксували потужні вибухи через наліт безпілотників. Декотрі з них збили у районі аеропорту Жуковський, там помітили задимлення, у соцмережах почали з'являтися фото та відео з пошкодженими житловими будинками.
Про це стало відомо із соцмереж.
Вибухи в Москві 10 вересня
У Москві 10 вересня у Раменському районі внаслідок атаки БпЛА зафіксували руйнування у багатоквартирних будинках. У трьох будівлях сталась пожежа, яку вже загасили. Російські ЗМІ стверджують, що у цьому районі ліквідували 14 безпілотників.
Згодом повідомили, що у Раменському є троє травмованих та одна загибла.
Безпілотники над Москвою помітили в округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодедово та Коломна.
Також у Москві частина уламків безпілотників впала на Каширську трасу, що у бік столиці. Внаслідок цього по шосе перекрили проїзд авто.
Атака на аеропорт в Москві 10 вересня
У соцмережах з'явилися відео з пожежею в аеропорту в Московській області. Йдеться про аеропорт Жуковський, який призупинив свою роботу внаслідок атаки. Російські ЗМІ стверджують, що туди впали уламки безпілотників. Внаслідок вибухів в іншому аеропорті, Внуково, також призупинили приймання та зліт літаків.
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Окрім того, безпілотники помітили й у селищі Коломна та Кашира. Там також пролунали потужні вибухи.
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