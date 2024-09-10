Безпілотники атакували Москву 10 вересня — які наслідки прильотів

Зруйнований будинок в Московській області. Фото: соцмережі

У Москві одразу в кількох районах зафіксували потужні вибухи через наліт безпілотників. Декотрі з них збили у районі аеропорту Жуковський, там помітили задимлення, у соцмережах почали з'являтися фото та відео з пошкодженими житловими будинками.

Про це стало відомо із соцмереж.

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Вибухи в Москві 10 вересня

У Москві 10 вересня у Раменському районі внаслідок атаки БпЛА зафіксували руйнування у багатоквартирних будинках. У трьох будівлях сталась пожежа, яку вже загасили. Російські ЗМІ стверджують, що у цьому районі ліквідували 14 безпілотників.

Згодом повідомили, що у Раменському є троє травмованих та одна загибла.

Зруйнований будинок у Москві. Фото: соцмережі

Пожежа у будинку в Москві. Фото: соцмережі

Вибиті вікна в будинку після атаки БпЛА. Фото: соцмережі

Безпілотники над Москвою помітили в округах Подольськ, Раменське, Люберці, Домодедово та Коломна.

Також у Москві частина уламків безпілотників впала на Каширську трасу, що у бік столиці. Внаслідок цього по шосе перекрили проїзд авто.

Атака на аеропорт в Москві 10 вересня

У соцмережах з'явилися відео з пожежею в аеропорту в Московській області. Йдеться про аеропорт Жуковський, який призупинив свою роботу внаслідок атаки. Російські ЗМІ стверджують, що туди впали уламки безпілотників. Внаслідок вибухів в іншому аеропорті, Внуково, також призупинили приймання та зліт літаків.

Увага! Відео містить ненормативну лексику!

Окрім того, безпілотники помітили й у селищі Коломна та Кашира. Там також пролунали потужні вибухи.