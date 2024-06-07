На могилу героя Азовстали вернули игрушку

На могилу самого младшего героя "Азовстали" вернули украденную игрушку накануне
На могилу самого младшего защитника "Азовстали" Назария "Гринки" Гринцевича вернули украденную игрушку. Ранее его мама Марьяна Колос сообщила, что неизвестные украли из могилы ее сына в Виннице детскую игрушку — собачку.
Об этом женщина сообщила на своей странице в Instagram в пятницу, 7 июня.
Игрушечную собаку вернули на могилу героя
Накануне мама бойца сообщила, что могилу ее сына осквернили. Неизвестные украли самое ценное — игрушечную собачку, которую женщина подарила ему в 1,6 года. Игрушку женщина купила на первую зарплату.
Сегодня, 7 июня, мама "Гринки" сообщила, что на его могилу вернули игрушечную собаку.
"Я счастлива! Я вымолила, выкричала! Есть моя собака! Ешьте, пейте, я все разрешаю! Не трогайте святого!", — написала мама павшего воина в Instagram.
Ранее в селе Новоживот Винницкой области задержали мужчину, который повредил рамки с фотографиями на могилах военнослужащих. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.
Также недавно в Одессе была обнаружена разбитая памятная табличка в честь одесского общественного деятеля. Она была символом уважения к Максиму Чайке, умершему за национальные ценности своего государства.
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