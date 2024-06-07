На могилу героя Азовстали вернули игрушку

Игрушечная собака на могиле погибшего героя "Азовстали". Фото: Instagram Марьяны Колос

На могилу самого младшего защитника "Азовстали" Назария "Гринки" Гринцевича вернули украденную игрушку. Ранее его мама Марьяна Колос сообщила, что неизвестные украли из могилы ее сына в Виннице детскую игрушку — собачку.

Об этом женщина сообщила на своей странице в Instagram в пятницу, 7 июня.

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Игрушечную собаку вернули на могилу героя

Накануне мама бойца сообщила, что могилу ее сына осквернили. Неизвестные украли самое ценное — игрушечную собачку, которую женщина подарила ему в 1,6 года. Игрушку женщина купила на первую зарплату.

Сегодня, 7 июня, мама "Гринки" сообщила, что на его могилу вернули игрушечную собаку.

"Я счастлива! Я вымолила, выкричала! Есть моя собака! Ешьте, пейте, я все разрешаю! Не трогайте святого!", — написала мама павшего воина в Instagram.

Ранее в селе Новоживот Винницкой области задержали мужчину, который повредил рамки с фотографиями на могилах военнослужащих. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Также недавно в Одессе была обнаружена разбитая памятная табличка в честь одесского общественного деятеля. Она была символом уважения к Максиму Чайке, умершему за национальные ценности своего государства.