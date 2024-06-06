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У Вінниці невідомі обікрали могилу наймолодшого захисника "Азовсталі"

6 червня 2024 16:42
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
У Вінниці невідомі обікрали могилу наймолодшого захисника "Азовсталі"
Могила Назарія Гринцевича. Фото: Маріанна Колос / Facebook
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Вінниці невідомі обікрали могилу 21-річного воїна Назарія Гринцевича на псевдо "Грінка". Викрали подарунок від матері — іграшку-собаку.

Про це повідомила мати загиблого героя Маріанна Колос у Facebook.

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Невідомі забрали іграшку, яка була подарована Назарію ще в дитинстві.

"Вкрали собаку Назара. Я її купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленький, півтора рочки. Я вимушена була йти на роботу, заробила зарплату в 700 грн і купила собаку йому за 500 грн. Я працювала зранку й до світанку, щоб прокормити дитину", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Назарія Гринцевича

Назарій Гринцевич — військовий парамедик. Він був наймолодшим захисников "Азовсталі" у Маріуполі, де три місяці з побратимами тримав оборону. Згодом потрапив у полон, де провів чотири місяці.

Назарій "Грінка"
Назарій Гринцевич "Грінка". Фото: Vezha.ua

Після звільнення він разом із товаришами заснував підрозділ "Контакт 12". Там "Грінка" був командиром взводу оптичних спостерігачів.

Загинув в бою 6 травня 2024 року. Без Назарія лишились мати, сестра й брат.

Раніше у селі Новоживотів Вінницької області затримали чоловіка, який пошкодив рамки з фотографіями на могилах військовослужбовців. Затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Також нещодавно в Одесі виявили розбитою пам'ятну табличку на честь одеського громадського діяча. Вона була символом шани та поваги до Максима Чайки, який помер за національні цінності своєї держави.

Вінниця
грабіж
вандалізм
загиблі
пограбування
пам'ятник
військовослужбовці
могила
військові

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