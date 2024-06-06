У Вінниці невідомі обікрали могилу наймолодшого захисника "Азовсталі"

Могила Назарія Гринцевича. Фото: Маріанна Колос / Facebook

У Вінниці невідомі обікрали могилу 21-річного воїна Назарія Гринцевича на псевдо "Грінка". Викрали подарунок від матері — іграшку-собаку.

Про це повідомила мати загиблого героя Маріанна Колос у Facebook.

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Невідомі забрали іграшку, яка була подарована Назарію ще в дитинстві.

"Вкрали собаку Назара. Я її купила йому на першу зарплату, коли Назар був маленький, півтора рочки. Я вимушена була йти на роботу, заробила зарплату в 700 грн і купила собаку йому за 500 грн. Я працювала зранку й до світанку, щоб прокормити дитину", — йдеться в повідомленні.

Що відомо про Назарія Гринцевича

Назарій Гринцевич — військовий парамедик. Він був наймолодшим захисников "Азовсталі" у Маріуполі, де три місяці з побратимами тримав оборону. Згодом потрапив у полон, де провів чотири місяці.

Назарій Гринцевич "Грінка". Фото: Vezha.ua

Після звільнення він разом із товаришами заснував підрозділ "Контакт 12". Там "Грінка" був командиром взводу оптичних спостерігачів.

Загинув в бою 6 травня 2024 року. Без Назарія лишились мати, сестра й брат.

Раніше у селі Новоживотів Вінницької області затримали чоловіка, який пошкодив рамки з фотографіями на могилах військовослужбовців. Затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Також нещодавно в Одесі виявили розбитою пам'ятну табличку на честь одеського громадського діяча. Вона була символом шани та поваги до Максима Чайки, який помер за національні цінності своєї держави.