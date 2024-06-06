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В Виннице неизвестные обокрали могилу самого младшего защитника "Азовстали"

6 июня 2024 16:42
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
В Виннице неизвестные обокрали могилу самого младшего защитника "Азовстали"
Могила Назария Гринцевича. Фото: Марианна Колос / Facebook
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Виннице неизвестные обворовали могилу 21-летнего воина Назария Гринцевича на псевдо "Гринка". Похитили подарок от матери — игрушку-собаку.

Об этом сообщила мать погибшего героя Марианна Колос в Facebook.

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Неизвестные забрали игрушку, подаренную Назарию еще в детстве.

"Украли собаку Назара. Я ее купила ему на первую зарплату, когда Назар был маленький, полтора года. Я вынуждена была идти на работу, заработала зарплату в 700 грн и купила собаку ему за 500 грн. Я работала с утра и до рассвета, чтобы прокормить ребенка", — говорится в сообщении.

Что известно о Назарии Гринцевиче

Назарий Гринцевич — военный парамедик. Он был самым молодым защитником "Азовстали" в Мариуполе, где три месяца с собратьями держал оборону. Потом попал в плен, где провел четыре месяца.

Назарий "Гринка"
Назарий Гринцевич "Гринка". Фото: Vezha.ua

После освобождения из плена он вместе с товарищами учредил подразделение "Контакт 12". Там "Гринка" был командиром взвода оптических наблюдателей.

Погиб в бою 6 мая 2024 года. Без Назария остались мать, сестра и брат.

Ранее в селе Новоживот Винницкой области задержали мужчину, который повредил рамки с фотографиями на могилах военнослужащих. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы.

Также недавно в Одессе была обнаружена разбитая памятная табличка в честь одесского общественного деятеля. Она была символом уважения к Максиму Чайке, умершему за национальные ценности своего государства.

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