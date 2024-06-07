На могилу героя Азовсталі повернули іграшку

Іграшковий собака на могилі загиблого героя "Азовсталі". Фото: Instagram Мар’яни Колос

На могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія "Грінки" Гринцевича повернули вкрадену іграшку. Раніше його мама Мар’яна Колос повідомила, що невідомі вкрали з могили її сина у Вінниці дитячу іграшку — песика.

Про це жінка повідомила на своїй сторінці в Instagram у п'ятицю, 7 червня.

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Іграшкового собаку повернули на могилу героя

Напередодні мама бійця повідомила, що могилу її сина осквернили. Невідомі вкрали найцінніше — іграшкового песика, якого жінка подарувала йому в 1,6 року. Іграшку жінка купила на першу зарплату.

Сьогодні, 7 червня, мама "Грінки" повідомила, що на його могилу повернули іграшкового собаку.

"Я щаслива! Я вимолила, викричала! Є моя собака! Їжте, пийте, я все дозволяю! Не чіпайте святого!", — написала мама полеглого воїна в Instagram.

Раніше у селі Новоживотів Вінницької області затримали чоловіка, який пошкодив рамки з фотографіями на могилах військовослужбовців. Затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Також нещодавно в Одесі виявили розбитою пам'ятну табличку на честь одеського громадського діяча. Вона була символом шани та поваги до Максима Чайки, який помер за національні цінності своєї держави.