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На могилу наймолодшого героя "Азовсталі" повернули вкрадену напередодні іграшку

7 червня 2024 14:13
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
На могилу героя Азовсталі повернули іграшку
Іграшковий собака на могилі загиблого героя "Азовсталі". Фото: Instagram Мар’яни Колос
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

На могилу наймолодшого захисника "Азовсталі" Назарія "Грінки" Гринцевича повернули вкрадену іграшку. Раніше його мама Мар’яна Колос повідомила, що невідомі вкрали з могили її сина у Вінниці дитячу іграшку — песика.

Про це жінка повідомила на своїй сторінці в Instagram у п'ятицю, 7 червня.

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Напередодні мама бійця повідомила, що могилу її сина осквернили. Невідомі вкрали найцінніше — іграшкового песика, якого жінка подарувала йому в 1,6 року. Іграшку жінка купила на першу зарплату. 

Сьогодні, 7 червня, мама "Грінки" повідомила, що на його могилу повернули іграшкового собаку.

"Я щаслива! Я вимолила, викричала! Є моя собака! Їжте, пийте, я все дозволяю! Не чіпайте святого!", —  написала мама полеглого воїна в Instagram.

Раніше у селі Новоживотів Вінницької області затримали чоловіка, який пошкодив рамки з фотографіями на могилах військовослужбовців. Затриманому загрожує до п'яти років позбавлення волі.

Також нещодавно в Одесі виявили розбитою пам'ятну табличку на честь одеського громадського діяча. Вона була символом шани та поваги до Максима Чайки, який помер за національні цінності своєї держави.

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