На министра иностранных дел Кулебу напал пес — что известно

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Фото: Facebook дипломата

На министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу напал пес, которого выгуливали без поводка. Такой инцидент произошел в воскресенье, 11 февраля.

Об этом дипломат сообщил на своей странице в Instagram.

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По его словам, большая собака напала на его домашних любимцев во время прогулки. Также пострадал сам министр.

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Скриншот stories из Instagram Дмитрия Кулебы

"Собак надо любить, но и держать на поводках. Большая собака, которую выгуливали без поводка, напала на моих во время прогулки. И попутно на меня", — написал Кулеба.

Также политик поблагодарил врачей Александровской больницы в Киеве, которые оказали ему медицинскую помощь.

"Спасибо врачам в Александровской, что подрихтовали. Символично, что именно на мою травму как раз дежурила интерн из Индии, которая осталась учиться и работать в Украине после вторжения", — добавил министр.

Напомним, ранее мы писали, что в Харьковской области в течение 2023 года зафиксировали 117 вспышек бешенства животных. Такое количество связано из-за боевых действий в регионе.

Отметим, что в Чернобыле популяция волков генетически отличается от животных этого вида в других регионах страны. Из-за радиации волки, скорее всего, имеют защитные мутации от рака.