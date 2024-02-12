На міністра закордонних справ Кулебу напав пес — що відомо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Фото: Facebook дипломата

На міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу напав пес, якого вигулювали без повідка. Такий інцидент стався в неділю, 11 лютого.

Про це дипломат повідомив на своїй сторінці в Instagram.

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За його словами, великий собака напав на його домашніх улюбленців під час прогулянки. Також постраждав і сам міністр.

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Скриншот stories з Instagram Дмитра Кулеби

"Собак треба любити, але й тримати на повідках. Великий собака, якого вигулювали без повідка, напав на моїх під час прогулянки. І принагідно на мене", — написав Кулеба.

Також політик подякував лікарям Олександрівської лікарні в Києві, які надали йому медичну допомогу.

"Дякую лікарям в Олександрівській, що підрихтували. Символічно, що саме на мою травму якраз чергувала інтерн з Індії, яка залишилася вчитися і працювати в Україні після вторгнення", — додав міністр.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Харківщині протягом 2023 року зафіксували 117 спалахів сказу тварин. Така кількість пов'язана через бойові дії в регіоні.

Зазначимо, що в Чорнобилі популяція вовків генетично відрізняється від тварин цього виду в інших регіонах країни. Через радіацію вовки, швидше за все, мають захисні мутації від раку.