Беспорядки в Курской области — СМИ публикуют кадры пожара разбитой техники РФ

На Курщине пылает разбитая российская техника вместе с живой силой — росСМИ публикуют кадры
В российской Курской области в ночь на пятницу, 9 августа, разгорелся сильный пожар. Горит якобы разбитая российская бронетехника вместе с военными.
Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы.
Пожар в Курской области 9 августа
По данным пропагандистских пабликов, под Рыльском в Курской области разбита колонна российской военной техники. Это подтверждают очевидцы происшествия, однако местные власти эту информацию никак не комментируют.
В то же время, украинские мониторинговые паблики, и не только, успели распространить видео с пожаром в Курской области.
В частности, спикер УДА "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук тоже опубликовал кадры с Курщины, указав, что горит вражеская техника в Октябрьском.
Как известно, прорыв российской границы в Курской области произошел 6 августа. Украинские власти на официальном уровне никак не комментируют эти события, в то же время пропагандистские паблики РФ пользуясь всеми случаями приплетают к беспорядкам в регионе ВСУ.
В то же время украинский военный Кирилл Сазонов объяснил, что Украине удалось опередить оккупантов, планировавших наступление на Сумскую область.
Более того в Офисе Президента убеждены, что операция в Курской области подтолкнет Россию к поиску компромиссов, а это в свою очередь может оказать положительное влияние в случае вероятных переговоров.
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