Беспорядки в Курской области — СМИ публикуют кадры пожара разбитой техники РФ

Пожар в Курской области Фото: росСМИ

В российской Курской области в ночь на пятницу, 9 августа, разгорелся сильный пожар. Горит якобы разбитая российская бронетехника вместе с военными.

Соответствующие кадры публикуют российские Telegram-каналы.

Читайте также:

Пожар в Курской области 9 августа

По данным пропагандистских пабликов, под Рыльском в Курской области разбита колонна российской военной техники. Это подтверждают очевидцы происшествия, однако местные власти эту информацию никак не комментируют.

Скриншот сообщения из российского Telegram-канала

Скриншот сообщения из российского Telegram-канала

В то же время, украинские мониторинговые паблики, и не только, успели распространить видео с пожаром в Курской области.

В частности, спикер УДА "Юг", председатель Общественного совета при Одесском ОВА Сергей Братчук тоже опубликовал кадры с Курщины, указав, что горит вражеская техника в Октябрьском.

Место расположения Октябрьского. Фото: скриншот

Место расположения Рыльска. Фото: скриншот

Как известно, прорыв российской границы в Курской области произошел 6 августа. Украинские власти на официальном уровне никак не комментируют эти события, в то же время пропагандистские паблики РФ пользуясь всеми случаями приплетают к беспорядкам в регионе ВСУ.

В то же время украинский военный Кирилл Сазонов объяснил, что Украине удалось опередить оккупантов, планировавших наступление на Сумскую область.

Более того в Офисе Президента убеждены, что операция в Курской области подтолкнет Россию к поиску компромиссов, а это в свою очередь может оказать положительное влияние в случае вероятных переговоров.