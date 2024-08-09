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На Курщині палає розбита російська техніка разом із живою силою — росЗМІ публікують кадри

9 серпня 2024 01:30
оновлено: 01:59
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор
Заворушення в Курській області — ЗМІ публікують кадри пожежі розбитої техніки РФ
Пожежа в Курській області. Фото: росЗМІ
Інна Буряк - редактор
Інна Буряк
редактор

У російській Курській області в ніч проти п'ятниці, 9 серпня, розгорілась сильна пожежа. Горить нібито розбита російська бронетехніка разом із військовими.

Відповідні кадри публікують російські Telegram-канали.

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Пожежа в Курській області 9 серпня

За даними пропагандистських пабліків, під Рильськом у Курській області розбита колона російської військової техніки. Це підтверджують очевидці події, однак місцева влада цю інформацію ніяк не коментує.

Розбита техніка в Курській області 9 серпня
Скриншот повідомлення з російського Telegram-каналу
Пожежа в Курській області РФ 9 серпня
Скриншот повідомлення з російського Telegram-каналу

Водночас українські моніторингові пабліки, і не тільки, встигли поширити відео з пожежею в Курській області.

Зокрема речник УДА "Південь", голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук теж опублікував кадри з Курщини, вказавши, що горить ворожа техніка в Октябрському.

Де розташоване Октябрське
Місце розташування Октябрського. Фото: скриншот
Рильськ на карті
Місце розташування Рильська. Фото: скриншот

Як відомо, прорив російського кордону в Курській області стався 6 серпня. Українська влада на офіційному рівні ніяк не коментує ці події, водночас пропагандистські пабліки РФ за всякої нагоди приплітають до заворушень у регіоні ЗСУ.

Водночас український військовий Кирило Сазонов пояснив, що Україні вдалося випередити окупантів, які планували наступ на Сумську область.

Щобільше в Офісі Президента переконані, що операція в Курській області підштовхне Росію до пошуку компромісів, а це своєю чергою може мати позитивний вплив у випадку ймовірних переговорів.

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