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На границе с Румынией пограничники задержали группу уклонистов

19 мая 2024 16:11
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Бригадир София
редактор
На границе с Румынией пограничники задержали группу уклонистов
Задержанные уклонисты. Фото: Западное региональное управление Госпогранслужбы
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

На территории Закарпатья пограничники задержали группу из шести человек и их проводника. Мужчины пытались нелегально пересечь границу из Украины в Румынию.

Об этом сообщила пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы в воскресенье, 19 мая.

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Сотрудники Мукачевского пограничного отряда обнаружили и остановили микроавтобус марки "Фольксваген", за рулем которого находился 28-летний житель села Велятино, перевозивший шестерых мужчин из Ивано-Франковской, Тернопольской, Киевской и Львовской областей до границы. За эту услугу он с сообщником планировал получить от клиентов 72 тысяч долларов США.

После выявления признаков уголовного преступления в действиях организатора пограничники сообщили об этом в Хустский районный отдел Национальной полиции. В случае подтверждения его вины мужчине может грозить от семи до девяти лет заключения. На шестерых мужчин, пытавшихся пересечь незаконно границу, были составлены протоколы и направлены дела в суд.

Сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы. Фото: скриншот
Сообщение Западного регионального управления Госпогранслужбы. Фото: скриншот

Напомним, с 24 февраля 2022 года около 11 тысяч украинских мужчин призывного возраста сбежали из Украины в Румынию.

Ранее украинские пограничники задержали у границы с Румынией четырех мужчин, пытавшихся незаконно уехать из страны. Уклонистов заметили недалеко от украинского КПП "Порубное".

граница
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полиция
Украина
пограничники
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Румуния
ГПСУ

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