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На кордоні з Румунією прикордонники затримали групу ухилянтів

19 травня 2024 16:11
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Бригадир Софія
редактор
На кордоні з Румунією прикордонники затримали групу ухилянтів
Затриманні ухилянти. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

На території Закарпаття прикордонники затримали групу з шести осіб та їхнього провідника. Чоловіки намагалися нелегально перетнути кордон з України до Румунії.

Про це повідомила пресслужба Західного регіонального управління Держприкордонслужби у неділю, 19 травня.

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Працівники Мукачівського прикордонного загону виявили та зупинили мікроавтобус марки "Фольксваген", за кермом якого був 28-річний мешканець села Велятино, що перевозив шістьох чоловіків з Івано-Франківської, Тернопільської, Київської та Львівської областей до кордону. За цю послугу він зі спільником планував отримати від клієнтів 72 тисячі доларів США.

Після виявлення ознак кримінального правопорушення у діях організатора, прикордонники повідомили про це Хустський районний відділ Національної поліції. У разі підтвердження його вини чоловікові може загрожувати від семи до дев’яти років ув’язнення. На шістьох чоловіків, які намагалися перетнути незаконно кордон, було складено протоколи й скеровано справи до суду.

Допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Фото: скриншот
Допис Західного регіонального управління Держприкордонслужби. Фото: скриншот

Нагадаємо, з 24 лютого 2022 року близько 11 тисяч українських чоловіків призовного віку втекли з України до Румунії.

Раніше українські прикордонники затримали біля кордону з Румунією четверо чоловіків, які намагалися незаконно виїхати з країни. Ухилянтів побачили неподалік українського КПП "Порубне". 

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