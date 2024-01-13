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На границе с Польшей уменьшилась очередь из автомобилей

13 января 2024 13:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На границе с Польшей уменьшилась очередь из автомобилей
Очередь автомобилей на границе Украины. Фото: Западное региональное управление ГНСУ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На заблокированных пунктах пропуска из Польши в направлении Украины находятся около 850 грузовых единиц транспорта. Это на 1000 грузовиков меньше, чем было вчера.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

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Так, польские перевозчики продолжают блокироваться три направления:

  • "Ягодин — Дорогуск";
  • "Рава — Русская";
  • "Краковец — Корчёва".

Известно, что на пунктах пропуска движение затруднено только для грузовых средств.

Согласно информации от пограничников Польши, в очередях на территории Польши в сторону Украины находится около 850 грузовиков: меньше всего напротив ЧП "Ягодин" — около 170 грузовиков, а остальные — в направлении ЧП "Рава-Русская" и "Краковец".

"Более менее активное движение продолжаем отмечать в направлении ЧП "Краковец" и наименьшее в направлении "Ягодин — Дорогуск", несмотря на то, что это крупнейший инфраструктурный объект, который в сутки может пропускать где-то 1200-1400 грузовиков в обе стороны. среднем здесь пропускают в сутки где-то 100-150 грузовиков",— сказал Демченко.

Напомним, что 4 января премьер Польши Дональд Туск выступил с заявлением о ситуации на польско-украинской границе. Он говорит, что сделает все, чтобы убедить польских перевозчиков перестать блокировать пропуск грузовиков на границе с Украиной.

Также мы писали, что Туск приедет с визитом в Киев 15 января. Среди тем встречи на Украине будут интересы польских перевозчиков.

Польша
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пограничники
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