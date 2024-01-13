На кордоні з Польщею зменшилася черга з автівок

Черга автомобілів на кордоні України. Фото: Західне регіональне управління ДПСУ

На заблокованих пунктах пропуску з Польщі у напрямку України наразі стоять близько 850 вантажних одиниць транспорту. Це на 1000 вантажівок менше, аніж було вчора.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Так, польські перевізники продовжують блокуватись три напрямки:

"Ягодин — Дорогуськ";

"Рава — Руська";

"Краківець — Корчова".

Відомо, що на пунктах пропуску рух ускладнений лише для вантажних засобів.

Згідно з інформацією від прикордонників Польщі, в чергах на території Польщі в бік України перебуває близько 850 вантажівок: найменше навпроти ПП "Ягодин" — близько 170 вантажівок, а решта — у напрямку ПП "Рава-Руська" та "Краківець".

"Більш менш активний рух продовжуємо відмічати у напрямку ПП "Краківець" й найменший у напрямку "Ягодин — Дорогуськ", попри те, що це найбільший інфраструктурний об'єкт, який за добу може пропускати десь 1200-1400 вантажівок в обидва боки. Натомість в середньому тут пропускають за добу десь 100-150 вантажівок", — сказав Демченко.

Нагадаємо, що 4 січня прем'єр Польщі Дональд Туск виступив із заявою щодо ситуації на польсько-українському кордоні. Він каже, що зробить усе, щоб переконати польських перевізників перестати блокувати пропуск вантажівок на кордоні з Україною.

Також ми писали, що Туск приїде з візитом до Києва 15 січня. Серед тем зустрічі в Україні будуть інтереси польських перевізників.