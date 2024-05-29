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На границе с Польшей модернизировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" — что изменилось

29 мая 2024 18:08
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская
Модернизировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" - изменившееся
Модернизированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Фото: Министерство инфраструктуры
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерия Барановская

На границе с Польшей завершились работы по модернизации автомобильного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" при поддержке проекта USAID. Также проходит модернизация железнодорожного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook в среду, 29 мая.

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Модернизировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"

В рамках сотрудничества Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины и Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" завершена модернизация автомобильного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".

пункт пропуска с Польшей
Модернизированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Фото: Министерство инфраструктуры

На автомобильном пункте пропуска было установлено 10 модульных зданий, включая 4 санитарных помещения и 6 офисов для оформления документов, каждый из которых адаптирован для людей с инвалидностью. Модульные офисы утеплены, меблированы и оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования, подключены к коммуникациям.

"Ягодин-Дорогуск"
Модульные здания на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". Фото:Министерство инфраструктуры

Во время модернизации также было заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, бордюры, ливневую канализацию и окрашены металлические ограждения. В рамках проекта также было установлено более 450 светодиодных фонарей и светильников и две единицы мобильных динамических весов для взвешивания транспортных средств и груза.

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Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Фото: Министерство инфраструктуры

Кроме автомобильного пункта пропуска, происходит модернизация и железнодорожного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".

"Там уже установлен дизельный генератор мощностью 50 кВт для обеспечения непрерывной работы во время отключений электроэнергии и поставлено ИТ-оборудование, в частности принтеры, ноутбуки, компьютеры и источники бесперебойного питания на пункт пропуска", — говорится в сообщении.

Напомним, что Одеса получила очередную помощь от Японии для ликвидации последствий российских атак. Страна Азии передала одесским коммунальщикам экскаваторы и запасные части к ним.

Ранее мы сообщали, что от Йокогамы Одесса получила и модульный госпиталь со всем необходимым оборудованием.

Польша
граница
авто
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инфраструктура
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война в Украине
Ягодин-Дорогуск

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