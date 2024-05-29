Модернизировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" - изменившееся

Модернизированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Фото: Министерство инфраструктуры

На границе с Польшей завершились работы по модернизации автомобильного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск" при поддержке проекта USAID. Также проходит модернизация железнодорожного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины в Facebook в среду, 29 мая.

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Модернизировали пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск"

В рамках сотрудничества Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины и Проекта USAID "Экономическая поддержка Украины" завершена модернизация автомобильного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".

Модернизированный пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Фото: Министерство инфраструктуры

На автомобильном пункте пропуска было установлено 10 модульных зданий, включая 4 санитарных помещения и 6 офисов для оформления документов, каждый из которых адаптирован для людей с инвалидностью. Модульные офисы утеплены, меблированы и оборудованы системами отопления, вентиляции и кондиционирования, подключены к коммуникациям.

Модульные здания на пункте пропуска "Ягодин-Дорогуск". Фото:Министерство инфраструктуры

Во время модернизации также было заменено дорожное покрытие, отремонтированы тротуары, бордюры, ливневую канализацию и окрашены металлические ограждения. В рамках проекта также было установлено более 450 светодиодных фонарей и светильников и две единицы мобильных динамических весов для взвешивания транспортных средств и груза.

Пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск". Фото: Министерство инфраструктуры

Кроме автомобильного пункта пропуска, происходит модернизация и железнодорожного пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск".

"Там уже установлен дизельный генератор мощностью 50 кВт для обеспечения непрерывной работы во время отключений электроэнергии и поставлено ИТ-оборудование, в частности принтеры, ноутбуки, компьютеры и источники бесперебойного питания на пункт пропуска", — говорится в сообщении.

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