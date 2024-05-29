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На кордоні з Польщею модернізували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" — що змінилось

29 травня 2024 18:08
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Модернізували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" - що змінилося
Модернізований пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Фото: Міністерство інфраструктури
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

На кордоні з Польщею завершили роботи з модернізації автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" за підтримки проєкту USAID. Також відбувається модернізація залізничного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook у середу, 29 травня.

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Модернізували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"

У рамках співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, і Проєкту USAID "Економічна підтримка України", завершено модернізацію автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

пункт пропуску з Польщею
Модернізований пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Фото: Міністерство інфраструктури

На автомобільному пункті пропуску було встановлено 10 модульних будівель, включаючи 4 санітарні приміщення та 6 офісів для оформлення документів, кожен з яких адаптований для людей із інвалідністю. Модульні офіси утеплені, мебльовані та обладнані системами опалення, вентиляції та кондиціонування, підключені до комунікацій.

"Ягодин-Дорогуськ"
Модульні будівлі на пункті пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Фото:Міністерство інфраструктури

Під час модернізації також було замінено дорожнє покриття, відремонтовано тротуари, бордюри, ливневу каналізацію, та пофарбовано металеві огорожі. В рамках проєкту також встановили понад 450 світлодіодних ліхтарів і світильників та дві одиниці мобільних динамічних ваг для зважування транспортних засобів і вантажу.

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Пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ". Фото: Міністерство інфраструктури

Окрім автомобільного пункту пропуску, відбувається модернізація й залізничного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".

"Там вже встановлено дизельний генератор потужністю 50 кВт для забезпечення безперервної роботи під час відключень електроенергії та поставлено ІТ-обладнання, зокрема принтери, ноутбуки, комп'ютери та джерела безперебійного живлення на пункт пропуску", — йдеться в повідомленні. 

Нагадаємо, що Одеса отримала чергову допомогу від Японії для ліквідації наслідків російських атак. Країна Азії передала одеським комунальникам екскаватори та запасні частини до них.

Раніше ми повідомляли, що від Йокогами Одеса отримала і модульний шпиталь з усім необхідним обладнанням.

Польща
кордон
авто
матеріальна допомога
USAID
інфраструктура
допомога
війна в Україні
Ягодин-Дорогуськ

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