Модернізували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" - що змінилося

На кордоні з Польщею модернізували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ" — що змінилось
На кордоні з Польщею завершили роботи з модернізації автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ" за підтримки проєкту USAID. Також відбувається модернізація залізничного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".
Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України у Facebook у середу, 29 травня.
Модернізували пункт пропуску "Ягодин-Дорогуськ"
У рамках співпраці Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України, і Проєкту USAID "Економічна підтримка України", завершено модернізацію автомобільного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".
На автомобільному пункті пропуску було встановлено 10 модульних будівель, включаючи 4 санітарні приміщення та 6 офісів для оформлення документів, кожен з яких адаптований для людей із інвалідністю. Модульні офіси утеплені, мебльовані та обладнані системами опалення, вентиляції та кондиціонування, підключені до комунікацій.
Під час модернізації також було замінено дорожнє покриття, відремонтовано тротуари, бордюри, ливневу каналізацію, та пофарбовано металеві огорожі. В рамках проєкту також встановили понад 450 світлодіодних ліхтарів і світильників та дві одиниці мобільних динамічних ваг для зважування транспортних засобів і вантажу.
Окрім автомобільного пункту пропуску, відбувається модернізація й залізничного пункту пропуску "Ягодин-Дорогуськ".
"Там вже встановлено дизельний генератор потужністю 50 кВт для забезпечення безперервної роботи під час відключень електроенергії та поставлено ІТ-обладнання, зокрема принтери, ноутбуки, комп'ютери та джерела безперебійного живлення на пункт пропуску", — йдеться в повідомленні.
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