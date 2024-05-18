Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow На границе с Польшей фиксируют очереди на двух КПП, — ГПСУ arrow

На границе с Польшей фиксируют очереди на двух КПП, — ГПСУ

18 мая 2024 13:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Очереди на КПП у границы с Польшей 18 мая
Очередь на КПП. Иллюстративное фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На польско-украинской границе по состоянию на субботу, 18 мая, наблюдается увеличение движения людей и транспорта. В то же время, три дня подряд на выезд из Украины наблюдались очереди.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.

Читайте также:

Ситуация на границе с Польшей 18 мая

"На выезд из Украины три дня подряд накапливались очереди из транспортных средств", — говорится в сообщении.

В частности, сегодня накопление с легковушек зафиксировано на КПП "Устилуг" и незначительно перед пунктом пропуска "Угринов". По остальным направлениям — очереди отсутствуют в обе стороны.

"Стоит отметить, что информация, распространенная медиа по увеличению количества мужчин, пересекающих границу, не соответствует действительности", — подчеркнули в ГПСУ.

Пограничники отметили, что количество пропущенных мужчин на законных основаниях и мужчин призывного возраста, которых не пропустили по разным причинам — в условиях увеличения пассажиропотока не возросло.

null
Скриншот поста ГПСУ

Ранее пограничный караул Польши выдал Украине в качестве реадмиссии двух военнообязанных беглецов-нелегалов. Мужчины переплыли Западный Буг и нелегально пересекли польскую границу.

Также мы писали, что в Закарпатье пограничники задержали мужчину, который пытался выехать за границу с фейковым статусом вдовца.

Польша
граница
пограничники
автомобиль
очереди
очереди на границе

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

06:44 ТЦК будет по-новому проверять мужчин на улицах — что изменится уже с 18 мая

9 мая 2024

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников