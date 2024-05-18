Очереди на КПП у границы с Польшей 18 мая

Очередь на КПП. Иллюстративное фото: AP

На польско-украинской границе по состоянию на субботу, 18 мая, наблюдается увеличение движения людей и транспорта. В то же время, три дня подряд на выезд из Украины наблюдались очереди.

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ в Telegram.

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"На выезд из Украины три дня подряд накапливались очереди из транспортных средств", — говорится в сообщении.

В частности, сегодня накопление с легковушек зафиксировано на КПП "Устилуг" и незначительно перед пунктом пропуска "Угринов". По остальным направлениям — очереди отсутствуют в обе стороны.

"Стоит отметить, что информация, распространенная медиа по увеличению количества мужчин, пересекающих границу, не соответствует действительности", — подчеркнули в ГПСУ.

Пограничники отметили, что количество пропущенных мужчин на законных основаниях и мужчин призывного возраста, которых не пропустили по разным причинам — в условиях увеличения пассажиропотока не возросло.

Скриншот поста ГПСУ

Ранее пограничный караул Польши выдал Украине в качестве реадмиссии двух военнообязанных беглецов-нелегалов. Мужчины переплыли Западный Буг и нелегально пересекли польскую границу.

Также мы писали, что в Закарпатье пограничники задержали мужчину, который пытался выехать за границу с фейковым статусом вдовца.