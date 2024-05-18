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На кордоні з Польщею фіксують черги на двох КПП, — ДПСУ

18 травня 2024 13:54
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Черги на КПП біля кордону з Польщею 18 травня
Черга на КПП. Ілюстративне фото: AP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

На польсько-українському кордоні станом на суботу, 18 травня, спостерігається збільшення руху людей та транспорту. Водночас три дні поспіль на виїзд з України спостерігалися черги.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у Telegram.

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"На виїзд з України три дні поспіль накопичувались черги з транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.

Зокрема, сьогодні накопичення з легковиків зафіксовано на КПП "Устилуг" та незначне перед пунктом пропуску "Угринів". На решті напрямків — черги відсутні в обидва боки.

"Варто зазначити, що інформація, яку поширили медіа щодо збільшення кількості чоловіків, які перетинають кордон, не відповідає дійсності", — наголосили в ДПСУ.

Прикордонники зауважили, що кількість пропущених чоловіків на законних підставах та чоловіків призовного віку, яких не пропустили з різних причин — в умовах збільшення пасажиропотоку не зросла.

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Скриншот допису ДПСУ

Раніше прикордонна варта Польщі видала Україні в якості реадмісії двох військовозобов'язаних втікачів-нелегалів. Чоловіки перепливли Західний Буг, і нелегально перетнули польський кордон.

Також ми писали, що на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон з фейковим статусом вдівця.

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