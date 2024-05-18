Черги на КПП біля кордону з Польщею 18 травня

На кордоні з Польщею фіксують черги на двох КПП, — ДПСУ
На польсько-українському кордоні станом на суботу, 18 травня, спостерігається збільшення руху людей та транспорту. Водночас три дні поспіль на виїзд з України спостерігалися черги.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ у Telegram.
Ситуація на кордоні з Польщею 18 травня
"На виїзд з України три дні поспіль накопичувались черги з транспортних засобів", — йдеться у повідомленні.
Зокрема, сьогодні накопичення з легковиків зафіксовано на КПП "Устилуг" та незначне перед пунктом пропуску "Угринів". На решті напрямків — черги відсутні в обидва боки.
"Варто зазначити, що інформація, яку поширили медіа щодо збільшення кількості чоловіків, які перетинають кордон, не відповідає дійсності", — наголосили в ДПСУ.
Прикордонники зауважили, що кількість пропущених чоловіків на законних підставах та чоловіків призовного віку, яких не пропустили з різних причин — в умовах збільшення пасажиропотоку не зросла.
Раніше прикордонна варта Польщі видала Україні в якості реадмісії двох військовозобов'язаних втікачів-нелегалів. Чоловіки перепливли Західний Буг, і нелегально перетнули польський кордон.
Також ми писали, що на Закарпатті прикордонники затримали чоловіка, який намагався виїхати за кордон з фейковим статусом вдівця.
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