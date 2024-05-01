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В Киевской области спасатели вывели из задымленной ловушки двадцать детей — что произошло

1 мая 2024 01:50
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Пожар в Вышгороде Киевской области спасатели вывели из многоэтажки 20 детей
Спасатели выводят детей из задымленного подъезда. Фото: ГСЧС Киевщины
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

В одной из многоэтажек Вышгорода Киевской области произошел пожар. Заложниками задымленной высотки стали десятки взрослых и маленьких жителей. Всех спасли пожарные.

Об этом во вторник, 30 апреля, сообщили в ГСЧС Киевщины.

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Сообщение об огне и сильном задымлении в 22-этажном жилом доме Госслужба по чрезвычайным ситуациям получила вечером 30 апреля.

"По прибытию установлено, что на 18-м этаже дома горит автомобильная покрышка, в результате чего возникло сильное задымление лестничных клеток с 10 по 22 этажи", — говорится в сообщении ГСЧС.

  • Пожар в многоэтажке Вышгорода
    Фото: ГСЧС Киевщины
  • Пожар в многоэтажке Вышгорода
    Фото: ГСЧС Киевщины
  • Пожар в многоэтажке Вышгорода
    Фото: ГСЧС Киевщины
  • Пожар в многоэтажке Вышгорода
    Фото: ГСЧС Киевщины
  • Пожар в многоэтажке Вышгорода
    Фото: ГСЧС Киевщины
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Спасатели вывели из опасного подъезда 84 человека, из них 20 детей. Пожар был ликвидирован через час, его причины устанавливаются.

Напомним, ГСЧС распространило страшные кадры из Харькова. Российские захватчики обстреляли город во вторник, 30 апреля. В результате обстрела один человек погиб, а также были раненые.

Также мы сообщали, что в городе Могилев-Подольский Винницкой области спасатели ГСЧС извлекли из-под завалов тело человека. Причиной тому стало проведение строительных работ.

дети
пожар
Киевская область
спасатели

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