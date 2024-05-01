Пожар в Вышгороде Киевской области спасатели вывели из многоэтажки 20 детей

Спасатели выводят детей из задымленного подъезда. Фото: ГСЧС Киевщины

В одной из многоэтажек Вышгорода Киевской области произошел пожар. Заложниками задымленной высотки стали десятки взрослых и маленьких жителей. Всех спасли пожарные.

Об этом во вторник, 30 апреля, сообщили в ГСЧС Киевщины.

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В доме пылала автомобильная покрышка

Сообщение об огне и сильном задымлении в 22-этажном жилом доме Госслужба по чрезвычайным ситуациям получила вечером 30 апреля.

"По прибытию установлено, что на 18-м этаже дома горит автомобильная покрышка, в результате чего возникло сильное задымление лестничных клеток с 10 по 22 этажи", — говорится в сообщении ГСЧС.

Фото: ГСЧС Киевщины

Фото: ГСЧС Киевщины

Фото: ГСЧС Киевщины

Фото: ГСЧС Киевщины

Фото: ГСЧС Киевщины 1/5 ​ 5

Спасатели вывели из опасного подъезда 84 человека, из них 20 детей. Пожар был ликвидирован через час, его причины устанавливаются.

Напомним, ГСЧС распространило страшные кадры из Харькова. Российские захватчики обстреляли город во вторник, 30 апреля. В результате обстрела один человек погиб, а также были раненые.

Также мы сообщали, что в городе Могилев-Подольский Винницкой области спасатели ГСЧС извлекли из-под завалов тело человека. Причиной тому стало проведение строительных работ.