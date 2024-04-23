У Вінницькій області рятувальники витягли з-під завалу загиблу людину

Працівник ДСНС витягає тіло з-під завалу. Фото: ГУ ДСНС у Вінницькій області

У місті Могилів-Подільський Вінницької області рятувальники ДСНС у вівторок, 23 квітня, витягли з-під завалів тіло людини. Причиною цьому стало проведення будівельних робіт.

Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Вінницькій області.

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За попередніми даними, під час проведення ремонтних робіт каналізації стався зсув ґрунту, внаслідок чого загинув 57-річний чоловік. Інший 44-річний чоловік отримав незначні травми та відмовився від шпиталізації.

Працівники ДСНС за допомогою підручних засобів вивільнили тіло загиблого з-під завалу. Справу передано до поліції.

Скриншот допису ДСНС

Нагадаємо, раніше сапери ДСНС показали страшну знахідку на сході України, якою виявилася нерозірвана російська авіабомба ФАБ-500.

Водночас столичні рятувальники показали кадри підтоплених вулиць та розчавлених авто, які спричинила нещодавня негода у Києві.