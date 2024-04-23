У Вінницькій області рятувальники витягли з-під завалу загиблу людину
У місті Могилів-Подільський Вінницької області рятувальники ДСНС у вівторок, 23 квітня, витягли з-під завалів тіло людини. Причиною цьому стало проведення будівельних робіт.
Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Вінницькій області.
На Вінниччині з-під завалів витягли тіло чоловіка
За попередніми даними, під час проведення ремонтних робіт каналізації стався зсув ґрунту, внаслідок чого загинув 57-річний чоловік. Інший 44-річний чоловік отримав незначні травми та відмовився від шпиталізації.
Працівники ДСНС за допомогою підручних засобів вивільнили тіло загиблого з-під завалу. Справу передано до поліції.
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