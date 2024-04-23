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В Винницкой области спасатели вытащили из-под завала погибшего человека

23 апреля 2024 23:50
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
В Винницкой области спасатели вытащили из-под завала погибшего человека
Работник ГСЧС извлекает тело из-под завала. Фото: ГУ ГСЧС в Винницкой области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В городе Могилев-Подольский Винницкой области спасатели ГСЧС во вторник, 23 апреля, извлекли из-под завалов тело человека. Причиной тому стало проведение строительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Винницкой области.

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По предварительным данным, во время проведения ремонтных работ канализации произошел оползень, в результате чего погиб 57-летний мужчина. Другой 44-летний мужчина получил незначительные травмы и отказался от госпитализации.

Сотрудники ГСЧС с помощью подручных средств высвободили тело погибшего из-под завала. Дело передано в полицию.

дснс винниччина
Скриншот сообщения ГСЧС

Напомним, ранее саперы ГСЧС показали страшную находку на востоке Украины, которой оказалась неразорванная российская авиабомба ФАБ-500.

В то же время столичные спасатели показали кадры подтопленных улиц и раздавленных авто, которые повлекли за собой недавнее ненастье в Киеве.

ремонт
смерть
ГСЧС
Украина
Винницкая область

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