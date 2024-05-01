Пожежа у Вишгороді Київської області, рятувальники вивели з багатоповерхівки 20 дітей

Рятувальники виводять дітей із задимленого під'їзду. Фото: ДСНС Київщини

В одній з багатоповерхівок Вишгорода Київської області сталася пожежа. Заручниками задимленого будинку стало десятки дорослих та маленьких жителів. Всіх врятували пожежники.

Про це у вівторок, 30 квітня, повідомили у ДСНС Київщини.

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У будинку палала автомобільна покришка

Повідомлення про вогонь та сильне задимлення у 22-поверховому житловому будинку Держслужба з надзвичайних ситуацій отримала ввечері 30 квітня.

"По прибуттю встановлено, що на 18-му поверсі будинку горить автомобільна покришка, внаслідок чого виникло сильне задимлення сходової клітини з 10 по 22 поверхи", — зазначено у дописі ДСНС.

Фото: ДСНС Київщини

Фото: ДСНС Київщини

Фото: ДСНС Київщини

Фото: ДСНС Київщини

Фото: ДСНС Київщини 1 / 5

Рятувальники вивели з небезпечного під'їзду 84 особи, з них 20 дітей. Пожежу ліквідовали за годину, її причини встановлюються.

Нагадаємо, ДСНС поширило страшні кадри з Харкова. Російські загарбники обстріляли місто у вівторок, 30 квітня. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а також були поранені.

Також ми повідомляли, що у місті Могилів-Подільський Вінницької області рятувальники ДСНС витягли з-під завалів тіло людини. Причиною цьому стало проведення будівельних робіт.