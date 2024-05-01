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На Київщині рятувальники вивели із задимленої пастки двадцять дітей — що сталося

1 травня 2024 01:50
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Пожежа у Вишгороді Київської області, рятувальники вивели з багатоповерхівки 20 дітей
Рятувальники виводять дітей із задимленого під'їзду. Фото: ДСНС Київщини
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

В одній з багатоповерхівок Вишгорода Київської області сталася пожежа. Заручниками задимленого будинку стало десятки дорослих та маленьких жителів. Всіх врятували пожежники. 

Про це у вівторок, 30 квітня, повідомили у ДСНС Київщини.

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У будинку палала автомобільна покришка

Повідомлення про вогонь та сильне задимлення у 22-поверховому житловому будинку Держслужба з надзвичайних ситуацій отримала ввечері 30 квітня. 

"По прибуттю встановлено, що на 18-му поверсі будинку горить автомобільна покришка, внаслідок чого виникло сильне задимлення сходової клітини з 10 по 22 поверхи", — зазначено у дописі ДСНС.

  • Пожежа у багатоповерхівці міста Вишгород
    Фото: ДСНС Київщини
  • Пожежа у багатоповерхівці міста Вишгород
    Фото: ДСНС Київщини
  • Пожежа у багатоповерхівці міста Вишгород
    Фото: ДСНС Київщини
  • Пожежа у багатоповерхівці міста Вишгород
    Фото: ДСНС Київщини
  • Пожежа у багатоповерхівці міста Вишгород
    Фото: ДСНС Київщини
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Рятувальники вивели з небезпечного під'їзду 84 особи, з них 20 дітей. Пожежу ліквідовали за годину, її причини встановлюються. 

Нагадаємо, ДСНС поширило страшні кадри з Харкова. Російські загарбники обстріляли місто у вівторок, 30 квітня. Внаслідок обстрілу одна людина загинула, а також були поранені. 

Також ми повідомляли, що у місті Могилів-Подільський Вінницької області рятувальники ДСНС витягли з-під завалів тіло людини. Причиною цьому стало проведення будівельних робіт.

діти
пожежа
Київська область
рятувальники

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