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В Киевской области не установили оборонительные сооружения, на которые выделили деньги, — нардеп

28 мая 2024 12:25
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
Депутат Мазураш заявил, что оборонные сооружения Киевщины будут проверены
Народный депутат Георгий Мазураш. Фото: Facebook Georgiy Mazurashu
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

В строительстве оборонных комплексов в Киевской области не все так гладко, как сообщали ранее органы военно-административного управления. Хотя народным депутатам докладывали, что все "гладко и здорово".

Об этом народный депутат Георгий Мазураш сообщил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 28 мая.

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По словам народного депутата Мазураша, он получил от военной администрации Вышгорода Киевской области документы о том, что в регионе возвели оборонительные сооружения. Однако депутаты сомневаются в качестве и количестве этих сооружений и планируют в ближайшее время посетить Вышгород.

"Мы получили на днях ответ на одно из депутатских обращений на эту тему. В ответе написали, что все прекрасно. Но вместе с коллегами, имеющими военный опыт, мы намерены посетить эти локации и проверить то, что на словах так "хорошо", как соответствует в реальности",— заявил Мазурашу.

Также нардеп сообщил, что в ближайшее время он с коллегами и комиссией посетит районы, где должны быть проведены подготовительные работы по защите региона и на которые выделяли средства.

Напомним, 22 мая Верховная Рада проголосовала за создание комиссии по вопросам фортификационных сооружений.

Напомним, ранее глава Подкомитета ВРУ по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин сообщил, есть ли риск нового наступления россиян на Киев.

Напомним, военный аналитик Дмитрий Снегирев исключает наступление на Киев по крайней мере потому, что на территории Беларуси отсутствуют штурмовые группировки России.

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