Безгін розповів, чи є можливість нового наступу росіян на Київ

Голова Підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін. Фото: скріншот

Про можливий повторний наступ на Київ говорять вже давно — і у ЗМІ, і серед експертів, і у суспільстві. Однак чи є ймовірність, що такий потенційний наступ буде успішним?

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін.

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Чи буде наступ на Київ

Спроба атаки Києва дійсно може відбутися, за словами Безгіна, оскільки Київ залишається стратегічною ціллю РФ як столиця України та центр прийняття рішень. Однак поки що такої можливості у них немає.

"Я тут можу спиратися тільки на дані наших військових, що немає спроможності. Тобто бажання може бути, але чи є відповідна потуга, щоб всерйоз загрожувати столиці — ну, мені здається, що її немає, і про це кажуть військові", — повідомив голова Підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою.

На відміну від сходу країни, де є сухопутний кордон та дуже маленька відстань, атакувати Київ ворогу буде складно.

"По київському напрямку складніше, плюс все ж таки будуються по всьому периметру фортифікаційні споруди, що повинно мати позитивний ефект. Тому я б все ж таки не думав, що зараз прорив на Київ є можливим", — додав Віталій Безгін.

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов виключає наступ на Київ принаймні тому, що на території Білорусі наразі відсутні штурмові угруповання Росії.