Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Безгін розповів, чи є можливість нового наступу росіян на Київ arrow

Безгін розповів, чи є можливість нового наступу росіян на Київ

21 березня 2024 03:12
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст
Безгін розповів, чи є можливість нового наступу росіян на Київ
Голова Підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін. Фото: скріншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Марія Маркевич
Марія Маркевич
Журналіст

Про можливий повторний наступ на Київ говорять вже давно — і у ЗМІ, і серед експертів, і у суспільстві. Однак чи є ймовірність, що такий потенційний наступ буде успішним? 

Про це в інтервʼю Новини.LIVE розповів голова Підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін. 

Читайте також:

Чи буде наступ на Київ

Спроба атаки Києва дійсно може відбутися, за словами Безгіна, оскільки Київ залишається стратегічною ціллю РФ як столиця України та центр прийняття рішень. Однак поки що такої можливості у них немає. 

"Я тут можу спиратися тільки на дані наших військових, що немає спроможності. Тобто бажання може бути, але чи є відповідна потуга, щоб всерйоз загрожувати столиці — ну, мені здається, що її немає, і про це кажуть військові", — повідомив голова Підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою.

На відміну від сходу країни, де є сухопутний кордон та дуже маленька відстань, атакувати Київ ворогу буде складно. 

"По київському напрямку складніше, плюс все ж таки будуються по всьому периметру фортифікаційні споруди, що повинно мати позитивний ефект. Тому я б все ж таки не думав, що зараз прорив на Київ є можливим", — додав Віталій Безгін. 

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов виключає наступ на Київ принаймні тому, що на території Білорусі наразі відсутні штурмові угруповання Росії. 

Київ
війна
російські війська
війна в Україні
атака

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство