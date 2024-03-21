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Безгин рассказал, есть ли возможность нового наступления россиян на Киев

21 марта 2024 03:12
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист
Безгин рассказал, есть ли возможность нового наступления россиян на Киев
Глава Подкомитета ВРУ по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин. Фото: скриншот
c58067df-aa7d-4bf7-76f8-2bbc6fda7800 - Мария Маркевич
Мария Маркевич
Журналист

О возможном повторном наступлении на Киев говорят уже давно и в СМИ, и среди экспертов, и в обществе. Однако есть ли вероятность, что такое потенциальное наступление будет успешным?

Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал председатель Подкомитета ВРУ по административно-территориальному устройству и местному самоуправлению Виталий Безгин.

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Будет ли наступление на Киев

Попытка атаки Киева действительно может состояться, по словам Безгина, поскольку Киев остается стратегической целью РФ как столица Украины и центр принятия решений. Однако пока такой возможности у них нет.

"Я здесь могу опираться только на данные наших военных, что нет возможности. То есть желание может быть, но есть ли соответствующая мощь, чтобы всерьез угрожать столице — ну, мне кажется, что ее нет, и об этом говорят военные", — сообщил глава Подкомитет ВРУ по вопросам административно-территориального устройства.

В отличие от востока страны, где есть сухопутная граница и очень маленькое расстояние, атаковать Киев врагу будет сложно.

"По киевскому направлению сложнее, плюс все же строятся по всему периметру фортификационные сооружения, что должно иметь положительный эффект. Поэтому я бы все же не думал, что сейчас прорыв на Киев возможен", — добавил Виталий Безгин.

Напомним, военный аналитик Дмитрий Снегирев исключает наступление на Киев как минимум потому, что на территории Беларуси отсутствуют штурмовые группировки России.

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