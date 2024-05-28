Депутат Мазурашу заявив, що оборонні споруди Київщини будуть перевірені

Народний депутат Георгій Мазурашу. Фото: Facebook Georgiy Mazurashu

У спорудженні оборонних комплексів у Киїівській області не все так гладко, як повідомляли раніше органи військово-адміністративного управління. Хоча народним депутатам доповідали, що все "гладко і чудово".

Про це народний депутат Георгій Мазурашу повідомив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 28 травня.

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За словами народного депутата Мазурашу, він отримав від військової адміністрації Вишгорода, що на Києвщині, документи про те, що в регіоні звели оборонні споруди. Проте депутати сумніваються в якості та кількості цих споруд і планують у найближчий термін відвідати Вишгород.

"Ми отримали днями відповідь на одне із депутатських звернень на цю тему. У відповіді написали, що все прекрасно. Але разом із колегами, які мають військовий досвід, ми маємо намір завітати на ці локації та перевірити те, що на словах так "гарно", як відповідає в реальності", — заявив Мазурашу.

Також нардеп повідомив, що найближчим часом він із колегами та комісією відвідає райони, де мали би бути проведені підготовчі роботи для захисту регіону та на які виділяли кошти.

Нагадаємо, 22 травня Верховна Рада проголосувала за створення комісії з питань фортифікаційних споруд.

Нагадаємо, раніше голова Підкомітету ВРУ з питань адміністративно-територіального устрою та місцевого самоврядування Віталій Безгін повідомив, чи є ризик нового наступу росіян на Київ.

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгирьов виключає наступ на Київ принаймні тому, що на території Білорусі наразі відсутні штурмові угруповання Росії.