В Харьковской области планируют провести ремонт укрытий в садиках по завышенным ценам

Дети в укрытии. Фото: osvita-info.com

Стало известно, что Люботинский городской совет намерен подписать два контракта на ремонтные работы в укрытиях образовательных учреждений на общую сумму 16,51 миллиона гривен. В сметах указаны завышенные цены.

Об этом сообщил Харьковский антикоррупционный центр в понедельник, 26 марта.

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С кем планируется заключать сделки

Согласно результатам торгов, отдел образования планирует заключить договор с предпринимателем Михаилом Александровичем Молдавским на ремонт подвала для создания укрытия в Караванском дошкольном учреждении за 8,27 миллиона гривен.

Дополнительно, соглашение на создание укрытия в Люботинском дошкольном учреждении №2 на сумму 8,24 миллиона гривен было заключено с предпринимателем Алексеем Юрьевичем Юрченко.

В 2018 году было обнаружено, что Молдавский и Юрченко использовали один и тот же номер телефона для участия в торгах, что может свидетельствовать об их связи.

В 2023 году оба предпринимателя получили контракты на ремонт подвалов от районных управлений образования в Харькове, где было обнаружено завышение цен в сметах.

Факты завышения цен

В сметах также присутствуют завышенные цены на стройматериалы. К примеру, стоимость цементно-песчаной смеси в обеих сметах превышает 8,3 гривны за килограмм, тогда как в харьковских магазинах такую смесь можно приобрести за 4,5 гривны за килограмм. Это значит, что на ремонте подвала в Караване переплата за смесь составит около 200 тысяч гривен.

Также в сметах обоих подрядчиков стоимость смеси для плитки СМ 117 указана по цене 34,68 гривны за килограмм, в то время как в "Эпицентре" цена составляет 26 гривен за килограмм.

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