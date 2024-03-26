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На Харківщині планують провести ремонт укриттів у садочках за завищеними цінами

26 березня 2024 21:02
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Харківщині планують провести ремонт укриттів у садочках за завищеними цінами
Діти в укритті. Фото: osvita-info.com
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Стало відомо, що Люботинська міська рада має намір підписати два контракти на ремонтних робіт в укриттях освітніх установ на загальну суму 16,51 мільйонів гривень. У кошторисах вказані завищені ціни.

Про це повідомив Харківський антикорупційний центр у понеділок, 26 березня.

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З ким планується укладати угоди

Згідно з результатами торгів, відділ освіти планує укласти договір з підприємцем Михайлом Олександровичем Молдавським на ремонт підвалу для створення укриття в Караванському дошкільному закладі за 8,27 мільйонів гривень.

Додатково, угоду на створення укриття в Люботинському дошкільному закладі №2 на суму 8,24 мільйонів гривень було укладено з підприємцем Олексієм Юрійовичем Юрченком.

У 2018 році було виявлено, що Молдавський та Юрченко використовували один і той же номер телефону для участі в торгах, що може свідчити про їхній зв’язок.

У 2023 році обидва підприємці отримали контракти на ремонт підвалів від районних управлінь освіти в Харкові, де було виявлено завищення цін у кошторисах.

Факти завищення цін

Наразі в кошторисах також присутні завищені ціни на будматеріали. Наприклад, вартість цементно-піщаної суміші в обох кошторисах перевищує 8,3 гривні за кілограм, тоді як у харківських магазинах таку суміш можна придбати за 4,5 гривні за кілограм. Це означає, що на ремонті підвалу в Каравані переплата за суміш складе близько 200 тисяч гривень.

Також у кошторисах обох підрядників вартість суміші для плитки СМ 117 вказана за ціною 34,68 гривні за кілограм, в той час як в "Епіцентрі" ціна становить 26 гривень за кілограм.

Нагадаємо, що НАБУ та САП завершили розслідування стосовно мера Сум.

Раніше ми писали, що в Одесі скасували тендер на закупівлю систем сповіщення.

Харків
корупція
Харківська область
укриття

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