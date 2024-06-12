Киев Одесса Харьков Львов
Разделы
Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow На Харьковщине оккупанты строят укрепление возле Волчанска — DeepState arrow

На Харьковщине оккупанты строят укрепление возле Волчанска — DeepState

12 июня 2024 21:19
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Россияне строят укрепление в трех километрах от Волчанска
Российские военные. Фото: росСМИ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Военные силы Российской Федерации недавно начали наступление на территорию Харьковской области . Сейчас они усиливают оборонительные постройки на занимаемых ими территориях.

Об этом сообщил проект DeepState в среду, 12 июня.

Читайте также:

Россияне окапываются под Волчанском

Спутниковые снимки указывают на то, что российские войска занимаются построением фортификационных сооружений в менее трех километрах от города Волчанск, где сейчас ведутся боевые действия.

Инженерные работы ведутся примерно в 2.7 км северо-восточнее Волчанска, там задействована и специализированная техника. Минимум одна единица техники была уничтожена украинскими военными в этом районе в мае.

Карта DeepState. Фото скриншот
Карта DeepState. Фото скриншот

Напомним, военный проинформировал о ходе событий в Волчанске. Он заявил, что в Волчанске украинским защитникам удалось остановить врага .

Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что ВСУ захватили в плен около 60 оккупантов близ Волчанска.

Украина
Харьковская область
россияне
война в Украине
война