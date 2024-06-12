Россияне строят укрепление в трех километрах от Волчанска

На Харьковщине оккупанты строят укрепление возле Волчанска — DeepState
Военные силы Российской Федерации недавно начали наступление на территорию Харьковской области . Сейчас они усиливают оборонительные постройки на занимаемых ими территориях.
Об этом сообщил проект DeepState в среду, 12 июня.
Россияне окапываются под Волчанском
Спутниковые снимки указывают на то, что российские войска занимаются построением фортификационных сооружений в менее трех километрах от города Волчанск, где сейчас ведутся боевые действия.
Инженерные работы ведутся примерно в 2.7 км северо-восточнее Волчанска, там задействована и специализированная техника. Минимум одна единица техники была уничтожена украинскими военными в этом районе в мае.
Напомним, военный проинформировал о ходе событий в Волчанске. Он заявил, что в Волчанске украинским защитникам удалось остановить врага .
Ранее спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин сообщал, что ВСУ захватили в плен около 60 оккупантов близ Волчанска.
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