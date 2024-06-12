Росіяни будують укріплення в трьох кілометрах від Вовчанська

Російські військові. Фото: росЗМІ

Військові сили Російської Федерації нещодавно почали наступ на територію Харківської області. Зараз вони посилюють оборонні споруди на займаних ними територіях.

Про це повідомив проєкт DeepState у середу, 12 червня.

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Росіяни окопуються під Вовчанськом

Супутникові знімки вказують на те, що російські війська займаються побудовою фортифікаційних споруд за менш ніж три кілометри від міста Вовчанськ, де наразі ведуться бойові дії.

Інженерні роботи ведуться приблизно у 2.7 км на північний схід від Вовчанська, там задіяна і спеціалізована техніка. Мінімум одна одиниця техніки була знищена українськими військовими в цьому районі у травні.

Карта DeepState. Фото скриншот

Нагадаємо, військовий проінформував про перебіг подій у Вовчанську. Він заявив, що у Вовчанську українським захисникам вдалося зупинити ворога.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що ЗСУ захопили в полон близько 60 окупантів поблизу Вовчанська.