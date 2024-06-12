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На Харківщині окупанти будують укріплення біля Вовчанська — DeepState

12 червня 2024 21:19
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Росіяни будують укріплення в трьох кілометрах від Вовчанська
Російські військові. Фото: росЗМІ
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Військові сили Російської Федерації нещодавно почали наступ на територію Харківської області. Зараз вони посилюють оборонні споруди на займаних ними територіях.

Про це повідомив проєкт DeepState у середу, 12 червня.

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Супутникові знімки вказують на те, що російські війська займаються побудовою фортифікаційних споруд за менш ніж три кілометри від міста Вовчанськ, де наразі ведуться бойові дії.

Інженерні роботи ведуться приблизно у 2.7 км на північний схід від Вовчанська, там задіяна і спеціалізована техніка. Мінімум одна одиниця техніки була знищена українськими військовими в цьому районі у травні.

Карта DeepState. Фото скриншот
Карта DeepState. Фото скриншот

Нагадаємо, військовий проінформував про перебіг подій у Вовчанську. Він заявив, що у Вовчанську українським захисникам вдалося зупинити ворога.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин повідомляв, що ЗСУ захопили в полон близько 60 окупантів поблизу Вовчанська. 

Україна
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війна в Україні
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