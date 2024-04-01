На гранитном карьере в Винницкой области погиб ребенок — что произошло

Бывший гранитный карьер в Гайсинском районе Винницкой области, с которого сорвался несовершеннолетний. Фото: ГСЧС Винницкой области

В селе Марьяновка Гайсинского района Винницкой области на территории бывшего гранитного карьера погиб несовершеннолетний парень. Он и его друг сорвались с 10-метровой высоты.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Как заявили спасатели, дети упали с гранитного пласта, высотой в 10 метров. Спасатели с помощью лодки сумели вытащить детей на берег.

Спасатели на месте инцидента. Источник: ГСЧС Винницкой области

От полученных травм один из ребят погиб на месте. Второй чудом уцелел, он был немедленно госпитализирован.

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Напомним, ранее в Винницкой области полицейские взрывотехники обнаружили совершенно невредимый иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

Также недавно в регионе нашли неразорванную боеголовку ракеты Х-101, которую позже изъяли для исследований и подрыва на полигоне.

В то же время Могилев-Подольский пограничный отряд в Винницкой области ввел дополнительные ограничения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, запретив пребывание на прилегающей территории к КПП и госгранице.