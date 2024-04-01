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На гранитном карьере в Винницкой области погиб ребенок — что произошло

1 апреля 2024 23:01
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
На гранитном карьере в Винницкой области погиб ребенок — что произошло
Бывший гранитный карьер в Гайсинском районе Винницкой области, с которого сорвался несовершеннолетний. Фото: ГСЧС Винницкой области
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В селе Марьяновка Гайсинского района Винницкой области на территории бывшего гранитного карьера погиб несовершеннолетний парень. Он и его друг сорвались с 10-метровой высоты.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

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Как заявили спасатели, дети упали с гранитного пласта, высотой в 10 метров. Спасатели с помощью лодки сумели вытащить детей на берег.

На гранитном карьере в Винницкой области погиб ребенок — что произошло
Спасатели на месте инцидента. Источник: ГСЧС Винницкой области

От полученных травм один из ребят погиб на месте. Второй чудом уцелел, он был немедленно госпитализирован.

Новости Винницкой области — последняя информация

Напомним, ранее в Винницкой области полицейские взрывотехники обнаружили совершенно невредимый иранский дрон-камикадзе Shahed-136.

Также недавно в регионе нашли неразорванную боеголовку ракеты Х-101, которую позже изъяли для исследований и подрыва на полигоне.

В то же время Могилев-Подольский пограничный отряд в Винницкой области ввел дополнительные ограничения для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, запретив пребывание на прилегающей территории к КПП и госгранице.

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ГСЧС
Украина
Винницкая область

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