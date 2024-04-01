На гранітному кар'єрі на Вінниччині загинула дитина — що сталося

Колишній гранітний кар'єр у Гайсинському районі Вінниччини, з якого зірвався неповнолітній. Фото: ДСНС Вінниччини

У селі Марʼянівка Гайсинського району Вінницької області на території колишнього гранітного кар'єру загинув неповнолітній хлопець. Він та його приятель зірвалися з 10-метрової висоти.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.

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Як заявили рятувальники, діти впали з гранітного пласта, висотою у 10 метрів. Рятувальники за допомогою човна зуміли витягти дітей на берег.

Рятувальники на місці інциденту. Джерело: ДСНС Вінниччини

Від отриманих травм один з хлопців загинув на місці. Другий дивом вцілів, його було негайно ушпиталено.

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Нагадаємо, раніше у Вінницькій області поліцейські вибухотехніки знайшли абсолютно неушкоджений іранський дрон-камікадзе Shahed-136.

Також не так давно в регіоні знайшли нерозірвану боєголовку ракети Х-101, яку пізніше вилучили для досліджень та підриву на полігоні.

Водночас Могилів-Подільський прикордонний загін у Вінницькій області запровадив додаткові обмеження для чоловіків віком від 18 до 60 років, заборонивши перебування у прилеглій території до КПП та держкордону.