На гранітному кар'єрі на Вінниччині загинула дитина — що сталося
У селі Марʼянівка Гайсинського району Вінницької області на території колишнього гранітного кар'єру загинув неповнолітній хлопець. Він та його приятель зірвалися з 10-метрової висоти.
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України.
На гранітному кар'єрі загинув підліток
Як заявили рятувальники, діти впали з гранітного пласта, висотою у 10 метрів. Рятувальники за допомогою човна зуміли витягти дітей на берег.
Від отриманих травм один з хлопців загинув на місці. Другий дивом вцілів, його було негайно ушпиталено.
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Нагадаємо, раніше у Вінницькій області поліцейські вибухотехніки знайшли абсолютно неушкоджений іранський дрон-камікадзе Shahed-136.
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Водночас Могилів-Подільський прикордонний загін у Вінницькій області запровадив додаткові обмеження для чоловіків віком від 18 до 60 років, заборонивши перебування у прилеглій території до КПП та держкордону.
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