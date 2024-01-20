У Вінницькій області внаслідок пожежі в будинку загинула трирічна дитина
У селі Лучинчик Могилів-Подільського району Вінницької області сталася пожежа в будинку. Внаслідок загоряння загинула трирічна дитина.
Про це повідомляє ДСНС.
Смерть дитини внаслідок пожежі
У будинку без нагляду дорослих залишилося троє неповнолітніх дітей. Пожежа сталася в одній із кімнат, де стояла буржуйка.
"Як спалахнуло, старші діти — 9-річна дівчинка та 6-річний хлопчик — одразу вибігли з помешкання на вулицю. Найменша, 3-річна дівчинка, на жаль, залишилася в осередку пожежі. Її врятувати не вдалося", — йдеться у повідомленні.
Наразі братик із сестрою перебувають у лікарні. У ДСНС розповіли, що причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.
До ліквідації пожежі залучалося дев'ять осіб особового складу ДСНС та два спецавтомобілі.
Нагадаємо, у Харкові, в старій частині міста, під час по пожежі загинув 61-річний чоловік. Загоряння сталося цього ранку, 20 січня, в одній з квартир багатоповерхового будинку.
Також ми писали, що 17 січня у Куп'янську рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приватному будинку. Прибувши на місце події, два оперативні підрозділи виявили, що в одній із кімнат загорілися домашні речі.
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