У Вінницькій області внаслідок пожежі в будинку загинула трирічна дитина

Наслідки пожежі в будинку. Фото: скриншот з відео

У селі Лучинчик Могилів-Подільського району Вінницької області сталася пожежа в будинку. Внаслідок загоряння загинула трирічна дитина.

Про це повідомляє ДСНС.

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У будинку без нагляду дорослих залишилося троє неповнолітніх дітей. Пожежа сталася в одній із кімнат, де стояла буржуйка.

"Як спалахнуло, старші діти — 9-річна дівчинка та 6-річний хлопчик — одразу вибігли з помешкання на вулицю. Найменша, 3-річна дівчинка, на жаль, залишилася в осередку пожежі. Її врятувати не вдалося", — йдеться у повідомленні.

Наразі братик із сестрою перебувають у лікарні. У ДСНС розповіли, що причину пожежі встановлюють правоохоронні органи.

До ліквідації пожежі залучалося дев'ять осіб особового складу ДСНС та два спецавтомобілі.

Допис ДСНС. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Харкові, в старій частині міста, під час по пожежі загинув 61-річний чоловік. Загоряння сталося цього ранку, 20 січня, в одній з квартир багатоповерхового будинку.

Також ми писали, що 17 січня у Куп'янську рятувальники отримали повідомлення про пожежу в приватному будинку. Прибувши на місце події, два оперативні підрозділи виявили, що в одній із кімнат загорілися домашні речі.