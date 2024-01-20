В Винницкой области в результате пожара в доме погиб трехлетний ребенок

Последствия пожара дома. Фото: скриншот с видео

В селе Лучинчик Могилев-Подольского района Винницкой области произошел пожар в доме. В результате возгорания погиб трехлетний ребенок.

Об этом сообщает ГСЧС.

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В доме без присмотра взрослых остались трое несовершеннолетних детей. Пожар произошел в одной из комнат, где находилась буржуйка.

"Как вспыхнуло, старшие дети — 9-летняя девочка и 6-летний мальчик — сразу выбежали из квартиры на улицу. Самая маленькая, 3-летняя девочка, к сожалению, осталась в очаге пожара. Ее спасти не удалось", — говорится в сообщении.

В настоящее время братик с сестрой находятся в больнице. В ГСЧС рассказали, что причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

К ликвидации пожара привлекались девять человек личного состава ГСЧС и два спецавтомобиля.

Пост ГСЧС. Фото: скриншот

Напомним, в Харькове, в старой части города, во время пожара погиб 61-летний мужчина. Возгорание произошло в это утро, 20 января, в одной из квартир многоэтажного дома.

Также мы писали, что 17 января в Купянске спасатели получили уведомление о пожаре в частном доме. Прибыв на место происшествия, два оперативных подразделения обнаружили, что в одной из комнат загорелись домашние вещи.