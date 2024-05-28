В Донецкой области задержала предательница, которая сдавала позиции ВСУ

Сотрудник СБУ. Иллюстративное фото: СБУ

В Донецкой области Служба безопасности Украины задержала очередную российскую информаторшу. Женщина сдавала позиции украинских войск, ожидала полной оккупации региона и призвала убивать украинских военнопленных.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram во вторник, 28 мая.

Читайте также:

Как предательница сдавала позиции ВСУ и как работала на россиян

"Служба безопасности задержала еще одну российскую информаторку в Донецкой области. Злоумышленница шпионила по пунктам базирования Сил обороны в районе Славянска и ожидала полной оккупации региона. По данным следствия, она обходила прифронтовую местность, где пыталась выявить локации укрепрайонов и огневых позиций", — написали в пресс-службе СБУ.

Следствие узнало, что злоумышленница расспрашивала разнообразную информацию об украинских войсках у своих знакомых под видом обычных бытовых разговоров.

Задержанная предательница. Фото: СБУ

Позже она пересылала информацию через мессенджер своему приятелю, проживающему на временно оккупированной территории Украины и воюющему за армию РФ.

"Полученные сведения он передавал кадровым военным из состава военной разведки россии, которые находятся вблизи передового восточного фронта. По имеющимся данным, оккупанты надеялись использовать развединформацию для огневого поражения подразделений ВСУ с применением тяжелой артиллерии и управляемых авиабомб", — сообщили в СБУ.

После обысков и проверки личных вещей следователи увидели в телефоне предательницы переписки со своим сообщником. В сообщениях она призвала убивать украинских военных, а не брать их в плен.

Злоумышленницу, которой оказалось 66 лет, задержали в ее собственном доме. Сейчас он находится под стражей, ей грозит 12 лет тюрьмы.

Напомним, сотрудники Службы безопасности задержали 18-летнего изменника, который помогал российским врагам готовить наступление на Харьковщине. За сотрудничество с оккупантами фигуранту грозит пожизненное заключение.

Также в Ровенской области задержали коллаборанта. Он занимался сбором информации о военных объектах и движении украинской техники.