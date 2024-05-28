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На Донеччині затримали зрадницю, яка здавала позиції ЗСУ та очікувала окупації регіону

28 травня 2024 14:09
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор
На донеччині затримали зрадницю, яка здавала позиції ЗСУ
Працівник СБУ. Ілюстративне фото: СБУ
2550a901-edad-40e8-b3d5-2b15ff20c400 - Степан Гафтко
Степан Гафтко
редактор

На Донеччині Служба безпеки України затримала чергову російську інформаторку. Жінка здавала позиції українських військ, очікувала на повну окупацію регіону та закликала вбивати українських військовополонених. 

Про це повідомила пресслужба СБУ в Telegram у вівторок, 28 травня.

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"Служба безпеки затримала ще одну російську інформаторку на Донеччині. Зловмисниця шпигувала за пунктами базування Сил оборони в районі Слов’янська та очікувала на повну окупацію регіону. За даними слідства, вона обходила прифронтову місцевість, де намагалась виявити локації укріпрайонів та вогневих позицій артилерії ЗСУ", — написали у пресслужбі СБУ.

Слідтво дізналось, що зловмисниця випитувала різноманітну інформацію про українські війська у своїх знайомих під виглядом звичайних побутових розмов. 

Фото СБУ
Затримана зрадниця. Фото: СБУ

Пізніше вона пересилала інформацію через месенджер своєму приятелю, який проживає на тимчасово окупованій території України та воює за армію РФ. 

"Отримані відомості він передавав кадровим військовим зі складу воєнної розвідки росії, які перебувають поблизу передової східного фронту. За наявними даними, окупанти сподівались використати розвідінформацію для вогневого ураження підрозділів ЗСУ із застосуванням важкої артилерії та керованих авіабомб", — повідомили в СБУ.

Після обшуків та перевірки особистих речей слідчі побачили у телефоні зрадниці переписки із своїм спільником. У повідомленнях вона закликала вбивати українських військових, а не брати їх в полон.

Зловмисницю, якій виявилось 66 років, затримали в її власному помешканні. Зараз вона перебуває під вартою, їй загрожує 12 років тюрми. 

Нагадаємо, працівники Служби безпеки затримали 18-річного зрадника, який допомагав російським ворогам готувати наступ на Харківщині. За співпрацю з окупантами фігуранту загрожує довічне ув’язнення.

Також у Рівненській області затримали колаборанта. Він займався збором інформації про військові об’єкти та рух української техніки.

СБУ
Донецька область
Слов'янськ
війна в Україні

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