В Черниговской области живет официальный двойник Тараса Шевченко — что о нем известно

Двойник Тараса Шевченко — Станислав Новак. Фото: Вячеслав Чаус

В селе Анисов Ивановской громады Черниговской области обитает 74-летний Станислав Новак, который является официальным двойником Тараса Шевченко. О схожести с великим Кобзарем мужчине стали говорить еще в среднем возрасте.

Об этом сообщил глава Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус в субботу, 9 марта.

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Станислав Новак в 2012 году принял участие в конкурсе натуральных двойников Т.Г. Шевченко, организованном современными украинскими писателями — братьями Дмитрием и Виталием Капрановыми. Братья Капрановы отметили, что Станислав настолько похож на Шевченко, что даже настоящий Тарас Григорьевич проиграл бы ему в конкурсе. С тех пор у Станислава есть титул официального двойника Тараса Шевченко.

Двойник Тараса Шевченко — Станислав Новак. Фото: Вячеслав Чаус

В настоящее время Станислав на пенсии, проживает в селе, занимается хозяйством и разводит коз. Несмотря на свой возраст, он все еще сохраняет сходство с Кобзарем, и его часто приглашают на различные мероприятия.

Двойник Тараса Шевченко — Станислав Новак. Фото: Вячеслав Чаус

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский в 210-ю годовщину со дня рождения великого украинского поэта Тараса Шевченко выступил перед лауреатами Шевченковской премии.

Кроме того, искусственный интеллект оживил произведения Тараса Шевченко. Теперь к творчеству великого Кобзаря можно приобщить маленькую аудиторию, которая только знакомится с украинской культурой.