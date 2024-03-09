На Чернігівщині живе офіційний двійник Тараса Шевченка — що про нього відомо

Двійник Тараса Шевченка – Станіслав Новак. Фото: В'ячеслав Чаус

У селі Анисів Іванівської громади Чернігівської області мешкає 74-річний Станіслав Новак, який є офіційним двійником Тараса Шевченка. Про схожість із великим Кобзарем чоловікові почали говорити ще в середньому віці.

Про це повідомив голова Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус у суботу, 9 березня.

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Двійник Тараса Шевченка

Станіслав Новак у 2012 році взяв участь у конкурсі натуральних двійників Т.Г. Шевченка, організованого сучасними українськими письменниками — братами Дмитром та Віталієм Капрановими. Брати Капранови зазначили, що Станіслав настільки схожий на Шевченка, що навіть справжній Тарас Григорович програв би йому у конкурсі. З того часу Станіслав має титул офіційного двійника Тараса Шевченка.

Двійник Тараса Шевченка – Станіслав Новак. Фото: В'ячеслав Чаус

Нині Станіслав на пенсії, проживає у селі, займається господарством та розводить кіз. Попри свій вік, він все ще зберігає схожість з Кобзарем, і його часто запрошують на різні заходи.

Двійник Тараса Шевченка – Станіслав Новак. Фото: В'ячеслав Чаус

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський у 210-ті роковини від дня народження великого українського поета Тараса Шевченка виступив перед лауреатами Шевченківської премії.

Крім того, штучний інтелект пожвавив твори Тараса Шевченка. Тепер до творчості великого Кобзаря можна залучити маленьку аудиторію, яка лише знайомиться з українською культурою.