В Черкасской области задержаны злоумышленники, пытавшиеся убить судью
В Черкасской области правоохранителям удалось предотвратить попытку убийства судьи. В настоящее время задержаны организатор и исполнитель преступления.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Telegram в среду, 20 марта.
Детали задержания
Под руководством прокуратуры области были идентифицированы два человека, которые планировали нападение на судью районного суда. Благодаря эффективной работе правоохранителей, преступные намерения были сорваны, а преступники задержаны.
Расследование установило, что заказчиком покушения был влиятельный уголовный авторитет региона, а его сообщник играл роль исполнителя. Преступники тщательно готовились к преступлению, приобретя в марте 2024 года оружие, боеприпасы, а также сменную одежду.
Во время ареста у преступников были конфискованы оружие и боеприпасы, включая пистолет с глушителем, а также гранаты и сменную одежду.
В настоящее время идет процесс предъявления обвинений участникам покушения по статьям о заказном убийстве и незаконном хранении оружия.
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