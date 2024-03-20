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В Черкасской области задержаны злоумышленники, пытавшиеся убить судью

20 марта 2024 18:46
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Бригадир София
редактор
В Черкасской области задержаны злоумышленники, пытавшиеся убить судью
Задержание преступника. Фото: Офис Генерального прокурора
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Черкасской области правоохранителям удалось предотвратить попытку убийства судьи. В настоящее время задержаны организатор и исполнитель преступления.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса Генерального прокурора в Telegram в среду, 20 марта.

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Детали задержания

Под руководством прокуратуры области были идентифицированы два человека, которые планировали нападение на судью районного суда. Благодаря эффективной работе правоохранителей, преступные намерения были сорваны, а преступники задержаны.

Расследование установило, что заказчиком покушения был влиятельный уголовный авторитет региона, а его сообщник играл роль исполнителя. Преступники тщательно готовились к преступлению, приобретя в марте 2024 года оружие, боеприпасы, а также сменную одежду.

Конфискованное оружие. Фото: Офис Генерального прокурора
Конфискованное оружие. Фото: Офис Генерального прокурора
Конфискованная сменная одежда. Фото: Офис Генерального прокурора
Конфискованное оружие. Фото: Офис Генерального прокурора
Конфискованная сменная одежда. Фото: Офис Генерального прокурора
Конфискованная сменная одежда. Фото: Офис Генерального прокурора

Во время ареста у преступников были конфискованы оружие и боеприпасы, включая пистолет с глушителем, а также гранаты и сменную одежду.

В настоящее время идет процесс предъявления обвинений участникам покушения по статьям о заказном убийстве и незаконном хранении оружия.

Напомним, что Офис генпрокурора идентифицировал офицера Нацгвардии РФ, стрелявшего в автомобиль с людьми в Гостомеле.

Ранее мы писали, что в Киевской области осудили самопровозглашенного председателя Дымерской ОТГ во время оккупации.

суд
Офис генерального прокурора
Черкасская область
судьи

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