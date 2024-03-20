Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Правоохоронці затримали молодиків, які палили житло людей на замовлення по всій Україні arrow

Правоохоронці затримали молодиків, які палили житло людей на замовлення по всій Україні

20 березня 2024 10:17
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Правоохоронці затримали молодиків, які палили житло людей на замовлення майже по всій Україні
Затриманний зловмисник. Фото: Офіс генерального прокурора
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Правоохоронці ліквідували злочинну групу, яка займалася викраденням та підпалом майна на замовлення. Злочинці влаштували пожежі в оселях в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Про це повдомляє Офіс генерального прокурора.

Читайте також:

Матеріали справи

За даними слідства, двоє громадян організували злочинну групу, до якої залучили ще дев’ятьох осіб. Їх завданням було виконувати "брудну роботу". Учасники групи, які є жителями Київщини та Житомирщини.

Правоохоронці затримали молодиків, які палили житло людей на замовлення по всій Україні - фото 1
Затриманний зловмисник. Фото: Офіс генерального прокурора

"Послуги" паліїв можна було замовити через Telegram-канал. Після досягнення домовленості з "клієнтом" підозрювані за фінансову винагороду закидали будинки й квартири жертв пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру", — розповідають правоохоронці. 

Правоохоронці затримали молодиків, які палили житло людей на замовлення по всій Україні - фото 2
Затриманний зловмисник. Фото: Офіс генерального прокурора

Відео з підпалів надсилалося замовникам для підтвердження виконання "замовлення". За отримані "послуги" злочинці вимагали фінансову винагороду, що сягала 3000 доларів США.

Правоохоронці затримали молодиків, які палили житло людей на замовлення по всій Україні - фото 3
Знайдене під час обшуку в зловмисників. Фото: Офіс генерального прокурора

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, що У Львові жінка допомогла правоохоронцям затримати крадіїв. Зловмисники проникли в автомобіль та викрадали речі.

Також ми писали про те, що троє жителів Одеси вирішили нажитися за рахунок коштів, які мали піти на закупівлю палива для українських військових. Злочинцями виявились двоє службовців  Одеського квартирно-експлуатаційного управління та приватний підприємець.

пожежа
поліція
Офіс генерального прокурора
прокуратура

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

19:30 Тиха вбивця на підвіконні — яку рослину не можна тримати у спальні

15 березня 2024

21:24 Нові категорії українців зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

12 березня 2024

08:45 Лунін знайшов новий клуб — готується трансфер

17 березня 2024

02:01 Тарас Чмут відповів, скільки коштує один постріл Patriot

14 березня 2024

09:19 Роналду вирішив повернутися до Європи для трансферу у відомий клуб

16 березня 2024

12:19 Третя штурмова бригада шукає нових бійців — що пропонують

11 березня 2024

00:11 У Раді заявили, що Україна вичерпала свої фінансові ресурси

9 березня 2024

00:52 Виключення з військового обліку — кого можуть зняти та чи є право поновитися

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство