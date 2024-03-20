Правоохоронці затримали молодиків, які палили житло людей на замовлення майже по всій Україні

Затриманний зловмисник. Фото: Офіс генерального прокурора

Правоохоронці ліквідували злочинну групу, яка займалася викраденням та підпалом майна на замовлення. Злочинці влаштували пожежі в оселях в Чернігівській, Полтавській, Львівській, Житомирській, Вінницькій та Київській областях.

Про це повдомляє Офіс генерального прокурора.

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Матеріали справи

За даними слідства, двоє громадян організували злочинну групу, до якої залучили ще дев’ятьох осіб. Їх завданням було виконувати "брудну роботу". Учасники групи, які є жителями Київщини та Житомирщини.

Затриманний зловмисник. Фото: Офіс генерального прокурора

"Послуги" паліїв можна було замовити через Telegram-канал. Після досягнення домовленості з "клієнтом" підозрювані за фінансову винагороду закидали будинки й квартири жертв пляшками із запалювальною сумішшю, фільмуючи підпал чужого майна на камеру", — розповідають правоохоронці.

Затриманний зловмисник. Фото: Офіс генерального прокурора

Відео з підпалів надсилалося замовникам для підтвердження виконання "замовлення". За отримані "послуги" злочинці вимагали фінансову винагороду, що сягала 3000 доларів США.

Знайдене під час обшуку в зловмисників. Фото: Офіс генерального прокурора

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, що У Львові жінка допомогла правоохоронцям затримати крадіїв. Зловмисники проникли в автомобіль та викрадали речі.

Також ми писали про те, що троє жителів Одеси вирішили нажитися за рахунок коштів, які мали піти на закупівлю палива для українських військових. Злочинцями виявились двоє службовців Одеського квартирно-експлуатаційного управління та приватний підприємець.