Правоохранители задержали молодых людей, которые курили жилье людей на заказ почти по всей Украине

Задержан злоумышленник. Фото: Офис генерального прокурора

Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая занималась похищением и поджогом имущества по заказу. Преступники устроили пожары в домах в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Читайте также:

Материалы дела

По данным следствия, двое граждан организовали преступную группу, в которую привлекли еще девять человек. Их задачей было выполнять "грязную работу". Участники группы, являющиеся жителями Киевщины и Житомирщины.

Задержан злоумышленник. Фото: Офис генерального прокурора

"Услуги" поджигателей можно было заказать через Telegram-канал. После достижения договоренности с "клиентом" подозреваемые за финансовое вознаграждение забросали дома и квартиры жертв бутылками с зажигательной смесью, снимая поджог чужого имущества на камеру", — рассказывают правоохранители.

Задержан злоумышленник. Фото: Офис генерального прокурора

Видео с поджогов посылалось заказчикам для подтверждения выполнения "заказа". За полученные "услуги" преступники требовали финансовое вознаграждение, достигавшее 3000 долларов США.

Обнаружено во время обыска у злоумышленников. Фото: Офис генерального прокурора

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер присечения.

Напомним, что во Львове женщина помогла правоохранителям задержать воров. Злоумышленники проникли в автомобиль и угоняли вещи.

Также мы писали о том, что три жителя Одессы решили нажиться за счет средств, которые должны были пойти на закупку топлива для украинских военных. Преступниками оказались двое служащих Одесского квартирно-эксплуатационного управления и частный предприниматель.