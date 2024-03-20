Правоохранители задержали молодых людей, которые курили жилье людей на заказ почти по всей Украине

Правоохранители задержали молодых людей, которые поджигали жилье людей на заказ по всей Украине
Правоохранители ликвидировали преступную группу, которая занималась похищением и поджогом имущества по заказу. Преступники устроили пожары в домах в Черниговской, Полтавской, Львовской, Житомирской, Винницкой и Киевской областях.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Материалы дела
По данным следствия, двое граждан организовали преступную группу, в которую привлекли еще девять человек. Их задачей было выполнять "грязную работу". Участники группы, являющиеся жителями Киевщины и Житомирщины.
"Услуги" поджигателей можно было заказать через Telegram-канал. После достижения договоренности с "клиентом" подозреваемые за финансовое вознаграждение забросали дома и квартиры жертв бутылками с зажигательной смесью, снимая поджог чужого имущества на камеру", — рассказывают правоохранители.
Видео с поджогов посылалось заказчикам для подтверждения выполнения "заказа". За полученные "услуги" преступники требовали финансовое вознаграждение, достигавшее 3000 долларов США.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер присечения.
Напомним, что во Львове женщина помогла правоохранителям задержать воров. Злоумышленники проникли в автомобиль и угоняли вещи.
Также мы писали о том, что три жителя Одессы решили нажиться за счет средств, которые должны были пойти на закупку топлива для украинских военных. Преступниками оказались двое служащих Одесского квартирно-эксплуатационного управления и частный предприниматель.
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