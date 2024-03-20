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На Черкащині затримали зловмисників, які намагалися вбити суддю

20 березня 2024 18:46
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
На Черкащині затримали зловмисників, які намагалися вбити суддю
Затримання злочинця. Фото: Офіс Генерального прокурора
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

У Черкаській області правоохоронцям вдалося запобігти спробі вбивства судді. Наразі затримані організатор та виконавець злочину.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генерального прокурора у Telegram у середу, 20 березня.

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Деталі затримання

Під керівництвом прокуратури області було ідентифіковано двох осіб, які планували напад на суддю районного суду. Завдяки ефективній роботі правоохоронців, злочинні наміри були зірвані, а злочинці — затримані.

Розслідування встановило, що замовником замаху був впливовий кримінальний авторитет регіону, а його спільник мав роль виконавця. Злочинці ретельно готувались до злочину, придбавши у березні 2024 року зброю, боєприпаси, а також змінний одяг.

Конфіскована зброя. Фото: Офіс Генерального прокурора
Конфіскована зброя. Фото: Офіс Генерального прокурора
Конфіскований змінний одяг. Фото: Офіс Генерального прокурора
Конфіскована зброя. Фото: Офіс Генерального прокурора
Конфіскований змінний одяг. Фото: Офіс Генерального прокурора
Конфіскований змінний одяг. Фото: Офіс Генерального прокурора

Під час арешту у злочинців було конфісковано зброю та боєприпаси, включаючи пістолет з глушником, а також гранати та змінний одяг.

Наразі триває процес висунення звинувачень учасникам замаху за статтями про замовне вбивство та незаконне зберігання зброї.

Нагадаємо, що Офіс генпрокурора ідентифікував офіцера Нацгвардії РФ, який стріляв в авто з людьми в Гостомелі.

Раніше ми писали, що у Київській області засудили самопроголошеного голову Димерської ОТГ під час окупації.

суд
Офіс генерального прокурора
Черкаська область
судді

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