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На Буковине задержали чиновника ВВК — в чем подозревают

18 марта 2024 19:33
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
На Буковине задержали чиновника ВВК — в чем подозревают
Задержание чиновника. Фото: Нацполиция
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

На Буковине задержали должностное лицо врачебной консультативной комиссии. Она констатировала инвалидность у мужчин призывного возраста за денежное вознаграждение.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в понедельник, 18 марта.

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"Заведующая отделением, член комиссии одной из медицинских учреждений за деньги "регистрировала" мужчин призывного возраста лицами со второй группой инвалидности", — говорится в сообщении.

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Обыски. Фото: Нацполиция

Стоимость услуги составила от 3500 до 5000 долларов.

Так, правоохранители провели обыски по месту работы и проживания подозреваемой и изъяли деньги в разной валюте на общую сумму 8,4 млн гривен. Чиновница была задержана.

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Обыски. Фото: Нацполиция
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Изъятые деньги. Фото: Нацполиция
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Скриншот поста Нацполиции

Напомним, в Одесской области разоблачили схему для уклонистов. Их "трудоустраивали" на пограничном предприятии, благодаря чему они имели право пересекать пункты пропуска без помех.

Также мы писали, что в Хмельницком парень придумал, как с помощью знакомства с противоположным полом избежать мобилизации.

военный призыв
мобилизация
война в Украине
ВВК
уклонисты

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