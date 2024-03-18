На Буковине задержали чиновника ВВК — в чем подозревают

Задержание чиновника. Фото: Нацполиция

На Буковине задержали должностное лицо врачебной консультативной комиссии. Она констатировала инвалидность у мужчин призывного возраста за денежное вознаграждение.

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Telegram в понедельник, 18 марта.

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Констатировала инвалидность за деньги

"Заведующая отделением, член комиссии одной из медицинских учреждений за деньги "регистрировала" мужчин призывного возраста лицами со второй группой инвалидности", — говорится в сообщении.

Обыски. Фото: Нацполиция

Стоимость услуги составила от 3500 до 5000 долларов.

Так, правоохранители провели обыски по месту работы и проживания подозреваемой и изъяли деньги в разной валюте на общую сумму 8,4 млн гривен. Чиновница была задержана.

Обыски. Фото: Нацполиция

Изъятые деньги. Фото: Нацполиция

Скриншот поста Нацполиции

Напомним, в Одесской области разоблачили схему для уклонистов. Их "трудоустраивали" на пограничном предприятии, благодаря чему они имели право пересекать пункты пропуска без помех.

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