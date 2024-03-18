На Буковині затримали посадовицю ВЛК — в чому підозрюють

Затримання посадовиці. Фото: Нацполіція

На Буковині затримали посадовицю лікарської консультативної комісії. Вона констатувала інвалідність у чоловіків призовного віку за грошову винагороду.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram в понеділок, 18 березня.

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Констатувала інвалідність за гроші

"Завідувачка відділення, членкиня комісії одного з медичних закладів за гроші "реєструвала" чоловіків призовного віку особами з другою групою інвалідності", — йдеться у повідомленні.

Обшуки. Фото: Нацполіція

Вартість послуги становила від 3500 до 5000 доларів.

Так, правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваної й вилучили гроші у різній валюті на загальну суму 8,4 млн гривень. Посадовицю було затримано.

Обшуки. Фото: Нацполіція

Вилучені гроші. Фото: Нацполіція

Скриншот допису Нацполіції

Нагадаємо, на Одещині викрили схему для ухилянтів. Їх "працевлаштовували" на прикордонному підприємстві, завдяки чому вони мали право перетинати пункти пропуску без перешкод.

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