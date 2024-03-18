На Буковині затримали посадовицю ВЛК — в чому підозрюють
На Буковині затримали посадовицю лікарської консультативної комісії. Вона констатувала інвалідність у чоловіків призовного віку за грошову винагороду.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції у Telegram в понеділок, 18 березня.
Констатувала інвалідність за гроші
"Завідувачка відділення, членкиня комісії одного з медичних закладів за гроші "реєструвала" чоловіків призовного віку особами з другою групою інвалідності", — йдеться у повідомленні.
Вартість послуги становила від 3500 до 5000 доларів.
Так, правоохоронці провели обшуки за місцем роботи та проживання підозрюваної й вилучили гроші у різній валюті на загальну суму 8,4 млн гривень. Посадовицю було затримано.
Нагадаємо, на Одещині викрили схему для ухилянтів. Їх "працевлаштовували" на прикордонному підприємстві, завдяки чому вони мали право перетинати пункти пропуску без перешкод.
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