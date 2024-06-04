На Буковине будут отправлять в ТЦК нарушителей границы, которых разыскивает полиция

Проверка документов на границе. Фото: ГПСУ

На Буковине мужчин, которые попытаются незаконно пересечь границу, будут направлять сразу в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Однако это касается тех, кто находится в розыске полиции.

Об этом сообщил помощник начальника Черновицкого пограничного отряда Игорь Заруднев в комментарии "Суспільному".

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С границы сразу в ТЦК

"Раньше на всех нарушителей, которые пытались незаконно пересечь границу, работники составляли протокол об админнарушении и отправляли в суд, который решал, какое наказание выбрать. Сейчас четко прописано, если "по линии ТЦК" человек находится в розыске, пограничники передают его полиции, а полиция доставляет прямо в ТЦК", — рассказал Заруднев.

По его словам, это предусмотрено постановлением Кабмина о проведении призыва на военную службу.

Помощник начальника Черновицкого пограничного отряда добавил, что коммуникация пограничников с представителями ТЦК была хорошей и до принятия нового закона о мобилизации, но сейчас только улучшилась.

Напомним, право на пересечение границы имеют более 20 категорий мужчин, но есть нюансы, о которых нужно знать. Проблемы с выездом с территории Украины могут возникать из-за устаревших данных в ТЦК. Даже если вы имеете право на выезд, у вас должны быть обновленные данные.

Также пограничники задержали группу из семи мужчин, пытавшихся пересечь границу. Они повредили заградительный забор и двигались к реке Тиса с резиновыми лодками.